حوادث

كثافات مرورية متحركة، حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة والقليوبية

كثافات مرورية
كثافات مرورية
تشهد حركة المرورية  صباح اليوم الثلاثاء، انتظامًا نسبيًا على أغلب الطرق والمحاور الرئيسية في القاهرة والجيزة والقليوبية، مع ظهور كثافات متوسطة في بعض المناطق بالتزامن مع ساعات الذروة الصباحية، وسط انتشار مكثف للخدمات المرورية لتسيير الحركة والتعامل مع أي معوقات.


القاهرة
سجلت محاور صلاح سالم، الأوتوستراد، والطريق الدائري كثافات مرورية متحركة خاصة في الاتجاهات المؤدية إلى وسط المدينة، مع تباطؤ محدود أعلى بعض الكباري نتيجة زيادة الأحجام المرورية.
 

وفي المقابل، ظهرت سيولة نسبية بشوارع مصر الجديدة، مدينة نصر، وشبرا مع انتظام الحركة على كورنيش النيل في أغلب قطاعاته.
الجيزة


شهدت مناطق شارع الهرم، فيصل، ومحور صفط اللبن كثافات ملحوظة في الاتجاهات المؤدية إلى ميادين الجيزة والدقي، بينما سجل محور 26 يوليو تباطؤًا متقطعًا للقادم من أكتوبر.


وسادت حالة من الانسياب المروري النسبي على طريق الواحات، الدائري في الاتجاه العكسي، ومحور المنصورية.


القليوبية


انتظمت حركة السير على معظم الطرق الرئيسية، مع كثافات متوسطة أعلى الطريق الزراعي خاصة في نطاق بنها وطوخ، فيما شهد محور بنها الحر سيولة مرورية وانتظامًا في حركة السيارات المتجهة للقاهرة والأقاليم.
انتشار مروري ومتابعة مستمرة
واصلت إدارات المرور انتشارها الميداني بمحيط الكباري والميادين الرئيسية، للتدخل السريع في حال وقوع أعطال أو حوادث، مع تكثيف الحملات لضبط المخالفات المرورية وتحقيق السيولة المطلوبة.

