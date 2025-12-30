تعادل تشيلسي وبورنموث 2/2 في الدوري الإنجليزي

18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، سقط فريق تشيلسي في فخ التعادل أمام نظيره بورنموث، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ستانفورد بريدج، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026.

جاء الشوط الأول مثيرًا، حيث افتتح ديفيد بروكس التسجيل لفريق بورنموث في الدقيقة السادسة، قبل أن يسجل كول بالمر هدف التعادل لفريق تشيلسي في الدقيقة 15 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 23، أضاف إينزو فرنانديز الهدف الثاني لتشيلسي، فيما عاد جوستين كلويفرت لتسجيل هدف التعادل لبورنموث في الدقيقة 27، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2/2.

وفي الشوط الثاني، سيطر تشيلسي على مجريات الأمور وأهدر أكثر من فرصة محققة للتسجيل، لينتهي اللقاء بالتعادل 2/2.

تشكيل تشيلسي الرسمي أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل تشيلسي أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي كالتالي:

حارس المرمى: سانشيز

خط الدفاع: أتشيمبونج – تشالوبه – فوفانا – جوستو

خط الوسط: كايسيدو – إينزو – إستيفاو

خط الهجوم: بالمر – جارناتشو – ديلاب

ترتيب تشيلسي وبورنموث في الدوري الإنجليزي

بتلك النتيجة يرتفع رصيد تشيلسي إلى 30 نقطة في المركز الخامس، فيما ارتفع رصيد بورنموث إلى 23 نقطة في المركز الخامس عشر.



وانطلقت اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الـ 19 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026 بإقامة 6 مباريات قوية.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 19

1- إيرلينج هالاند مانشستر سيتي 19 هدفًا

2- إيجور تياجو برينتفورد 11 هدفًا

3- أنطوان سيمنيو بورنموث 9 أهداف

4- هوجو ايكتيكي ليفربول 8 أهداف

4- دومينيك كالفيرت ليوين ليدز يونايتد 8 أهداف

5- فيل فودين مانشستر سيتي 7 أهداف

5- داني ويلبيك برايتون 7 أهداف

5- ريتشارليسون توتنهام 7 أهداف

5- نيك فولتماده نيوكاسل يونايتد 7 أهداف

5- مورجان روجرز أستون فيلا 7 أهداف

5- جون فيليب ماتيتا كريستال بالاس 7 أهداف

