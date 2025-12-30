موقف عمرو ناصر وآدم كايد من مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

18 حجم الخط

يستعد نادي الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

وأوضح مصدر بنادي الزمالك أن عمرو ناصر والفلسطيني آدم كايد ثنائي الفريق، جاهزان لمباراة الاتحاد السكندري.

وأكد المصدر أن الثنائي سيلحق بمباراة الاتحاد السكندري المقبلة، بعدما غاب اللاعبان عن لقاء بلدية المحلة الأخيرة في كأس مصر للإصابة.

وكان عمرو ناصر يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، في حين تعرض آدم كايد لإجهاد عضلي مما تسبب في استبعادهما من قائمة الفريق التي خاضت مباراة بلدية المحلة.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

ويواجه نادي الزمالك نظيره الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل فى تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري

وتذاع مباراة الزمالك والإتحاد السكندري عبر شبكة قنوات “أون سبورت”، بحضور كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة الثالثة بكأس العاصمة برصيد 4 نقاط، بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

وتضم المجموعة الثالثة: الزمالك – المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلية.

فيما يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك، اجتماعا طارئا اليوم الثلاثاء، لحسم وإعلان مصير أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول، خاصة بعد تصريحاته الصادمة عن الأزمات التي يمر بها المارد الأبيض.

وفاز نادي الزمالك على بلدية المحلة بهدف دون رد في مباراة دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

فيما أصبح طارق مصطفى، المدير الفني السابق لفريق أهلي بنغازي الليبي، أقرب وأبرز المرشحين لتولي تدريب الزمالك، في الفترة المقبلة، في حال رحيل أحمد عبد الرؤوف عن قيادة الفريق.

ويأتي ترشيح مصطفى بعد فسخ عقده مع النادي الليبي خلال الساعات الماضية، حيث تضم قائمة المرشحين لتدريب الزمالك أيضًا كل من خالد جلال ومعتمد جمال، المدربين السابقين للفريق.

تصريحات أحمد عبد الرؤوف بشأن بنتايج

وفجّر أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مفاجأةً بشأن عدم مشاركة المغربي محمود بنتايج، الظهير الأيسر للفريق، مع الزمالك في الفترة الحالية.

وأكد عبد الرؤوف أن محمود بنتايج فسخ تعاقده مع نادي الزمالك من طرف واحد، مشيرًا إلى أنه لا يمتلك أي معلومات حتى الآن حول حل الأزمة وتطوراتها القانونية.

وقال المدير الفني في تصريحاته: «محمود بنتايج فسخ تعاقده معنا من طرف واحد، وليس لدي أي معلومة عن حل أزمته حتى الآن».

وأضاف عبد الرؤوف أن اللاعب لم يحصل على أي إذن أو إجازة من الجهاز الفني.

الزمالك ينفي تصريح عبد الرؤوف بشأن أزمة بنتايج: ما زال لاعبًا بالفريق

فيما أعلن نادي الزمالك في بيان رسمي أن المغربي محمود بنتايج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لا يزال مقيدًا ضمن صفوف القلعة البيضاء، نافيًا ما تردد مؤخرًا بشأن خروجه من حسابات النادي أو انتهاء علاقته التعاقدية.

وأوضح الزمالك أن موقف اللاعب قانوني وواضح وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، مشددًا على أن عقد محمود بنتايج ساريًا بشكل رسمي حتى نهاية موسم 2027-2028، ولا يوجد أي تغيير في وضعه التعاقدي مع النادي.

وأشار البيان إلى أن إدارة الزمالك خاطبت اللاعب رسميًا، للمطالبة بالانتظام في تدريبات الفريق، بعد تغيبه عن المران خلال الفترة الماضية دون الحصول على إذن مسبق من الجهاز الفني أو الإدارة.

وأكد النادي أنه اتخذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للحفاظ على حقوقه، مع تطبيق لائحة الفريق الداخلية، والالتزام الكامل بلوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم في التعامل مع هذا الملف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.