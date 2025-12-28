هل يتعاقد الأهلي مع محمود بنتايج بعد فسخ عقده مع الزمالك؟

18 حجم الخط

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن إدارة القلعة الحمراء لا تفكر في التعاقد مع اللاعب محمود بنتايج خلال الفترة الحالية، وذلك بعد الأنباء حول فسخ عقده مع نادي الزمالك من طرف واحد.

موقف الأهلي من التعاقد مع بنتايج

وأوضح المصدر أن ملف بنتايج غير مطروح على طاولة التعاقدات داخل الأهلي في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن النادي أنهى اتفاقه للتعاقد مع يوسف بلعماري لاعب الرجاء المغربي، وهو ما أغلق هذا المركز في الفترة الحالية.

وأضاف المصدر أن الجهاز الفني والإدارة يركزان في المرحلة الحالية على تدعيم مراكز أخرى وفقا لاحتياجات الفريق، مشيرا إلي احتمالية النظر للتعاقد مع اللاعب مستقبلا، لكن الملف مغلق في الوقت الحالي.

بنتايج يفسخ عقده مع الزمالك

وكان أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لنادي الزمالك، تحدث عن موقف بنتايج عقب مباراة فريقه أمام بلدية المحلة في كأس مصر، حيث قال خلال المؤتمر الصحفي: " ما أعلمه أن محمود بنتايج فسخ تعاقده مع الزمالك من طرف واحد، ولم يحصل على أي إجازة، ولا توجد لدي معلومة عن حل أزمته حتى الآن."

موعد مباراة الأهلي والمقاولون في كأس عاصمة مصر

ويلعب الأهلي ضد المقاولون يوم الثلاثاء الموافق 30 ديسمبر، وتنطلق المباراة في تمام الخامسة مساءً وتقام في ملعب السلام وتذاع عبر قناة أون سبورت.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في المجموعة الأولى بكأس العاصمة برصيد 3 نقاط، بينما يحتل المقاولون المركز السادس برصيد نقطة، حيث خسر الأهلي أمام إنبي بهدف نظيف، وغزل المحلة بهدفين مقابل هدف واحد، كما فاز الأهلي على سيراميكا بهدف نظيف سجله طاهر محمد طاهر في الجولة الثانية من منافسات كأس عاصمة مصر.

وتضم المجموعة أيضًا كل من إنبي وطلائع الجيش وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا.

وودع النادي الأهلي منافسات بطولة كأس مصر من دور الـ32، أمس بعد خسارته أمام نظيره فريق المصرية للاتصالات بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب استاد السلام.

