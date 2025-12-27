السبت 27 ديسمبر 2025
الطلائع يتأهل لدور الـ8 بكأس مصر بعد الفوز على كهرباء الإسماعيلية بركلات الترجيح

مباراة كهرباء الإسماعيلية
مباراة كهرباء الإسماعيلية أمام طلائع الجيش 
كأس مصر، صعد فريق طلائع الجيش إلى دور الـ 8 بـ بطولة كأس مصر، بعد الفوز على نظيره كهرباء الإسماعيلية بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما في أولى مباريات دور الستة عشر. 

وكان الوقتان الأصلي والإضافي  قد انتهيا بالتعادل الإيجابي 1-1، قبل أن يحسمها طلائع الجيش بركلات الترجيح ليصبح أول المتأهلين لدور الـ 8.

أهداف مباراة كهرباء الإسماعيلية أمام طلائع الجيش  

جاء هدف طلائع الجيش عن طريق محمد عاطف في الدقيقة 30 من رأسية مميزة، فيما تعادل كهرباء الإسماعيلية في الدقيقة 90 عن طريق عبد الله مارادونا.

تشكيل كهرباء الإسماعيلية أمام طلائع الجيش 

 مباراة كهرباء الإسماعيلية أمام طلائع الجيش  

وكان فريق طلائع الجيش قد تأها لدور الـ16 من بطولة كأس مصر، عقب فوزه على نظيره السكة الحديد، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة.

كأس مصر، مصطفي فوزي يسجل هدف المصرية للاتصالات الثاني في شباك الأهلي

برينتفورد يكتسح بورنموث برباعية في الدوري الإنجليزي

أحرز محمد عاطف وإسماعيل أوجورو ثنائية طلائع الجيش ضد السكة الحديد في الدقيقتين 18 و64 من زمن المباراة.

وكان كهرباء الإسماعيلية، قد أطاح بنظيره الاتحاد السكندري من منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، بهدف دون مقابل في المباراة  التي أقيمت بينهما على ملعب الإسكندرية.

