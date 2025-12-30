اتحاد الكرة يعلن موعد فترة القيد الثانية للكرة النسائية والصالات

18 حجم الخط

أعلن اتحاد الكرة، بداية فترة القيد الثانية وفقا للقواعد العامة لقيد اللاعبين للموسم 2025 -2026، اعتبارًا من الخميس 2026/1/1 وحتى الأحد 2026/2/8، وذلك بجميع الأقسام والمراحل السنية والصالات والنسائية، على أن يكون آخر موعد للقيد هو الساعة الثانية عشرة منتصف الليل في اليوم الأخير، وآخر موعد للاستعلام الساعة الثالثة عصرًا في اليوم الأخير.

مكافأة اتحاد الكرة من المنتخب

وعلى سياق آخر، ضمن اتحاد الكرة الحصول على 800 ألف دولار بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16 في كأس أمم أفريقيا بحسب الجوائز المالية المحددة بالبطولة، والتي تنص على أن المنتخبات المشاركة في دور الـ16 تحصل على 800 ألف دولار.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر في دور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا مع أحد المنتخبات المتأهلة كأفضل مركز ثالث من المجموعات الأولى أو الثالثة أو الرابعة.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 من بطولة أمم أفريقيا 2025، بعد تصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، عقب التعادل السلبي أمام أنجولا، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب أدرار بمدينة أغادير، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة بالمجموعة الثانية ببطولة أمم إفريقيا 2025.

وفاز منتخب مصر إلى دور الـ 16 من أمم أفريقيا بعدما حقق فوزين على زيمبابوي بنتيجة 2 / 1 وجنوب أفريقيا بهدف دون رد، وتعادل أمام أنجولا اليوم، ليصعد متصدرًا مجموعته برصيد 7 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.