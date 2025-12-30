الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
رياضة

بقيادة عماد النحاس، موعد مباراة الزوراء العراقي والوصل الإماراتي بدوري أبطال آسيا 2

عماد النحاس،فيتو
عماد النحاس،فيتو
18 حجم الخط

أسفرت 

 قرعة دور ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2،  عن مواجهة مرتقبة تجمع الزوراء العراقي الذي يقوده المدرب المصري عماد النحاس، مع الوصل الإماراتي ضمن منافسات منطقة الغرب بدوري أبطال آسيا.

 

ومن المقرر أن تُقام مباراة الزوراء العراقي والوصل الإماراتي في  دور الـ16 بدوري أبطال آسيا 2  احد أيام 10-11 و17-18 فبراير المقبل.

يذكر أن عماد النحاس، المدير الفني لفريق الزوراء، أعلن رفضه الاستجابة لطلب تفريغ ستة لاعبين من صفوف فريقه للانضمام إلى المنتخب الأولمبي العراقي، الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، المقررة إقامتها في السعودية مطلع الشهر المقبل.

وبرر النحاس قراره في تصريحات صحفية بالضغط الكبير الذي تشهده مباريات الدوري العراقي، عقب قرار اتحاد الكرة بتكثيف المباريات من أجل تهيئة المنتخب العراقي الأول لخوض مباراة الملحق العالمي، حيث تُقام مواجهات الدوري بمعدل مباراة كل ثلاثة أيام.

وأوضح مدرب الزوراء أن هذا النسق المكثف يفرض عبئًا بدنيًا كبيرًا على اللاعبين، ويجعل الفريق في حاجة ماسة إلى جميع عناصره المسجلة، خاصة في ظل صعوبة عمليات الاستشفاء بين المباريات المتقاربة، مؤكدًا أن الاعتماد على سياسة التدوير أصبح ضرورة للحفاظ على جاهزية الفريق وضمان تقديم أداء جيد في مختلف الاستحقاقات.

 

وتأهلت أندية الوصل الإماراتي والأهلي القطري والحسين إربد الأردني والنصر السعودي، كأوائل للمجموعات، ويواجهون الأندية التي جاءت في مركز الوصافة خلال دور المجموعات.

وأندية المركز الثاني في دور المجموعات هي: "الاستقلال الإيراني، أركاداج التركمانستاني وفولاد سيباهان الإيراني والزوراء العراقي".

 

نتائج قرعة ثمن النهائي بدوري أبطال آسيا 2 

منطقة الغرب

الزوراء (العراق) - الوصل (الإمارات).

أركاداج (تركمانستان) - النصر (السعودية).

فولاد سيباهان (إيران) - الأهلي (قطر).

الاستقلال (إيران) - الحسين (الأردن).

منطقة الشرق

بوهانج ستيلرز (كوريا الجنوبية) - جامبا أوساكا (اليابان).

راتشابوري (تايلاند) - بيرسيب باندونج (إندونيسيا).

بانكوك يونايتد (تايلاند) - ماكارثر (أستراليا).

كونج آن هانوي (فيتنام) - تامبنيز روفرز (سنغافورة.

مواعيد مباريات  دور الـ16 لبطولة دوري ابطال اسيا 2

ومن المقرر أن تُقام مباريات دور الـ16 بدوري أبطال آسيا 2 خلال شهر فبراير المقبل، حيث تُلعب مباريات منطقة الغرب أيام 10-11 و17-18، ومنطقة الشرق أيام 11-12 و18-19.

 بينما مباريات الدور ربع النهائي تقام في مارس بواقع 3-4 و10-11 لمنطقة الغرب، و4-5 و11-12 لمنطقة الشرق، ثم قبل النهائي في أبريل حيث تُقام مباريات الغرب يومي 7 و14، والشرق يومي 8 و15.

وتُختتم البطولة بإقامة المباراة النهائية من مواجهة واحدة بين بطلي الغرب والشرق، يوم 16 مايو 2026.

وكان نادي النصر السعودي، حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات برصيد 18 نقطة على رأس المجموعة الرابعة التي تضم الزوراء العراقي واستقلول دوشنبه الطاجيكي وجوا الهندي.

 

