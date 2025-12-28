الزمالك يواجه بلدية المحلة اليوم في رحلة الدفاع عن لقب كأس مصر

18 حجم الخط

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، لمواجهة بلدية المحلة، المقرر لها عصر اليوم الأحد على استاد المقاولون العرب، في إطار مباريات دور الـ32 لكأس مصر.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز ومواصلة التقدم للحفاظ على لقب كأس مصر بعد ما حقق النسخة الأخيرة.

فيما يأمل بلدية المحلة في تحقيق مفاجأة مدوية بإقصاء الزمالك من البطولة مبكرا.

موعد مباراة الزمالك وبلدية المحلة

مباراة الزمالك وبلدية المحلة تنطلق اليوم الأحد في تمام الساعة 2 ونصف عصرا بتوقيت القاهرة.

قائمة الزمالك لمواجهة بلدية المحلة

جاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد – مهدي سليمان – محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر – محمود حمدي "الونش" – علي عبد المجيد - هشام فؤاد – بارون أوشينج – محمد إبراهيم.

خط الوسط: محمود جهاد – سيف جعفر – السيد أسامة - أنس وائل – أحمد صفوت – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمد حمد – ناصر ماهر – حازم أسامة - أحمد شريف - خوان بيزيرا.

خط الهجوم: ناصر منسي – عدي الدباغ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.