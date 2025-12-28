الأحد 28 ديسمبر 2025
الزمالك يواجه بلدية المحلة اليوم في رحلة الدفاع عن لقب كأس مصر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، لمواجهة بلدية المحلة، المقرر لها عصر اليوم الأحد على استاد المقاولون العرب، في إطار مباريات دور الـ32 لكأس مصر.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز ومواصلة التقدم للحفاظ على لقب كأس مصر بعد ما حقق النسخة الأخيرة.

فيما يأمل بلدية المحلة في تحقيق مفاجأة مدوية بإقصاء الزمالك من البطولة مبكرا.

موعد مباراة الزمالك وبلدية المحلة

مباراة الزمالك وبلدية المحلة تنطلق اليوم الأحد في تمام الساعة 2 ونصف عصرا بتوقيت القاهرة.

قائمة الزمالك لمواجهة بلدية المحلة 

جاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد – مهدي سليمان – محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر – محمود حمدي "الونش" –  علي عبد المجيد - هشام فؤاد – بارون أوشينج – محمد إبراهيم.

إيقاف لاعب الزمالك الأبرز، تعرف على عقوبات الجولة الثالثة بكأس عاصمة مصر

عبد الرؤوف يعلن قائمة الزمالك لمواجهة بلدية المحلة في كأس مصر

خط الوسط: محمود جهاد – سيف جعفر – السيد أسامة - أنس وائل – أحمد صفوت – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمد حمد – ناصر ماهر – حازم أسامة - أحمد شريف - خوان بيزيرا.

خط الهجوم: ناصر منسي – عدي الدباغ.

