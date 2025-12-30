الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
نتائج قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا 2

النصر السعودي،فيتو
أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قرعة دور ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2، والتي يشارك فيها نادي النصر السعودي، متصدرا عن المجموعة الرابعة.

وتأهلت أندية الوصل الإماراتي والأهلي القطري والحسين إربد الأردني والنصر السعودي، كأوائل للمجموعات، حيث يواجهوا الأندية التي جاءت في مركز الوصافة خلال دور المجموعات.

وأندية المركز الثاني في دور المجموعات هي: "الاستقلال الإيراني، أركاداج التركمانستاني وفولاد سيباهان الإيراني والزوراء العراقي".

نتائج قرعة ثمن النهائي بدوري أبطال آسيا 2 

 

منطقة الغرب

الزوراء (العراق) - الوصل (الإمارات).

أركاداج (تركمانستان) - النصر (السعودية).

فولاد سيباهان (إيران) - الأهلي (قطر).

الاستقلال (إيران) - الحسين (الأردن).

منطقة الشرق

بوهانج ستيلرز (كوريا الجنوبية) - جامبا أوساكا (اليابان).

راتشابوري (تايلاند) - بيرسيب باندونج (إندونيسيا).

بانكوك يونايتد (تايلاند) - ماكارثر (أستراليا).

كونج آن هانوي (فيتنام) - تامبنيز روفرز (سنغافورة.

مواعيد مباريات  دور الـ16 لبطولة دوري ابطال اسيا 2

ومن المقرر أن تُقام مباريات دور الـ16 بدوري أبطال آسيا 2 خلال شهر فبراير، حيث تُلعب مباريات منطقة الغرب أيام 10-11 و17-18، ومنطقة الشرق أيام 11-12 و18-19.

 بينما مباريات الدور ربع النهائي تقام في مارس بواقع 3-4 و10-11 لمنطقة الغرب، و4-5 و11-12 لمنطقة الشرق، ثم قبل النهائي في أبريل حيث تُقام مباريات الغرب يومي 7 و14، والشرق يومي 8 و15.

وتُختتم البطولة بإقامة المباراة النهائية من مواجهة واحدة بين بطلي الغرب والشرق، يوم 16 مايو 2026.

وكان نادي النصر السعودي، حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات برصيد 18 نقطة على رأس المجموعة الرابعة التي تضم الزوراء العراقي واستقلول دوشنبه الطاجيكي وجوا الهندي.

 

