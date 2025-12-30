الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
طاقم تحكيم مصري يدير مباراة السودان وبوركينا فاسو بأمم أفريقيا

 أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم تعيين الدولي المصري أمين عمر حكمًا لمواجهة منتخبي السودان وبوركينا فاسو، التي تقام في السادسة مساء غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الخامسة، في كأس الأمم الأفريقية بالمغرب.

ويعاون أمين عمر الحكمان المساعدان المصريان محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، والحكم الرابع التونسي محرز المالكي.

كما أعلن "كاف" تعيين الدولي المصري محمود عاشور حكمًا لتقنية الفيديو "VAR" بالمباراة ذاتها، ويعاونه مواطنه حسام عزب حجاج.

مباراة السودان وبوركينا فاسو 

وتتجه أنظار عشاق الكرة الأفريقية إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب السودان بنظيره بوركينا فاسو، في الجولة الختامية من مرحلة المجموعات لكأس أمم أفريقيا 2025 المقامة بالمغرب، ضمن المجموعة التي تضم أيضًا منتخبي الجزائر وغينيا الاستوائية.

 ويدخل صقور الجديان اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب تحقيقهم فوزًا تاريخيًا على غينيا الاستوائية في الجولة الماضية، وهو الانتصار الذي أعاد الأمل بقوة إلى الشارع الرياضي السوداني، ومنح المنتخب ثلاث نقاط ثمينة وضعته على أعتاب التأهل ضمن أفضل الثوالث.

ويحتل المنتخب السوداني المركز الثالث في ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني.

ويتصدر ترتيب المجموعة منتخب الجزائر برصيد 6 نقاط، وضمن التأهل رسميًا إلى دور الستة عشر بينما يحتل منتخب غينيا الإستوائية المركز الرابع والأخير دون نقاط.

ويحتاج منتخب السودان للفوز على بوركينا فاسو لحسم تأهله رسميًا إلى ثمن النهائي باحتلال الوصافة.

وستكون مواجهة بوركينا فاسو حاسمة في صراع التأهل إلى ثمن النهائي بالنسبة لصقور الجديان.

موعد مباراة السودان وبوركينا فاسو 

 

وتنطلق صافرة المباراة المرتقبة بين منتخبي السودان وبوركينا فاسو  في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مصر على ملعب "محمد الخامس" بمدينة الدار البيضاء، وتذاع عبر قنوات بي إن سبورتس الحاصلة على حقوق بث البطولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
 

 

