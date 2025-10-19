أحمد ياسر: تصريحي عن طارق مصطفى تم تحريفه وهو مش قابل اعتذاري

طارق مصطفى، عبر أحمد ياسر، لاعب نادي دارنس الليبي الحالي عن حزنه الشديد بسبب تداول تصريحاته بشكل خاطئ ضد الكابتن طارق مصطفى، مؤكدًا أنه يكن له كل الاحترام.

وقال أحمد ياسر في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، المذاع على قناة "DMC": "كنت في حلقة عبر إحدى القنوات والأمور جيدة، وفي صباح اليوم التالي الأمور تأزمت وشعرت أن الدنيا مقلوبة بسبب أنني اتهمت كابتن طارق مصطفى".

تم تحريف تصريحاتي عن طارق مصطفى

وتابع: "أنا لم أقل ذلك لا تصريح ولا تلميح، وأكن كل الاحترام للكابتن طارق مصطفى، وتم تحريف العديد من التصريحات".

واستكمل: "السؤال كان ليه محترف بره ع طول؟.. قولت إن الموضوع في مصر صعب والوكلاء بينسقوا مع المدربين، والمدربين بيحددوا إن الوكيل ده هو اللي يدخل باللاعيبه، وهذا أمر صعب للغاية لم أتقبله".

وذكر: "أنا لم أتهم أي شخص، وأنا أتحدث في العموم، وغير صحيح اتهامي للكابتن طارق، أنا أحترمه وأقدره".

أحمد ياسر، فيتو

لم أستطع التواصل مع طارق مصطفى

وقال: "لم أستطع التواصل مع طارق مصطفى، وهو لا يقبل اعتذاري، واعتذرت لسوء الفهم وفارق السن بيننا".

وأضاف: "أحاول التواصل مع الكابتن طارق لنقل الصورة الصحيحة له وبعض الوسطاء تدخلوا".

ووجه أحمد ياسر لرسالة لـ الكابتن طارق مصطفى من خلال البرنامج: "أمام جماهير مصر أنا أكن كل الاحترام ولا أشكك في أحد، وأحترم الكابتن طارق، وأنا لم أقل ذلك، وتصريحاتي تم تحريفها".

