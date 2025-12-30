سموحة يواجه كهرباء الإسماعيلية اليوم في كاس عاصمة مصر

18 حجم الخط

كأس عاصمة مصر، يستضيف فريق سموحه نظيره كهرباء الإسماعيلية بإستاد الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة بكأس عاصمة مصر.



وحقق سموحه في الجولة الماضية فوزا هاما على الزمالك بهدف مقابل لاشئ رفع بها رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث للمجموعة بفارق الأهداف عن الزمالك الوصيف.

في الوقت نفسه يسعى كهرباء الإسماعيلية صاحب المركز قبل الأخير للمجموعة برصيد نقطتين لتحقيق مفاجأة وخطف الثلاث نقاط.

قائمة سموحة أمام كهرباء اسماعيلية



ضمت القائمة التي اختارها الجهاز الفني لسموحة العناصر التالية:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب، حسين تيمور.

خط الدفاع: هشام حافظ، شريف رضا، محمد دبش، محمد رجب، ميدو مصطفى، عبد الرحمن عامر، يوسف عفيفي.

خط الوسط: عماد فتحي، عمرو السيسي، أحمد فوزي، سمير فكري، خالد الغندور، أحمد خالد، محمد كونيه.

خط الهجوم: صامويل أمادي، ستيفن، عبده يحيى، حسام أشرف.

نظام كأس عاصمة مصر موسم 2025-2026

ويشارك هذا الموسم في كأس الرابطة 21 ناديًا من الدوري المصري الممتاز، موزعين على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 7 أندية.

ويتأهل من كل مجموعة كل من المتصدر والوصيف مباشرةً إلى ربع النهائي، إلى جانب أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث بين المجموعات، لضمان منافسات قوية ومتوازنة في الأدوار الإقصائية.

جوائز كأس عاصمة مصر

ويحصل بطل كأس عاصمة مصر على 10 ملايين جنيه، فيما يحصل صاحب الوصيف على 4 ملايين جنيه، بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 2 مليون جنيه، وأخيرا يحصل صاحب المركز الرابع على مليون و500 ألف جنيه.

