تأجيل مباراة حرس الحدود ضد سموحة في كأس مصر

كأس مصر، أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل مباراة حرس الحدود ضد سموحة التي كان مقررا إقامتها اليوم الأحد ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2025 /2026.

وتحدد موعد 8 يناير موعدا لاقامة المباراة المؤجلة بدور ال16 بكأس مصر.

قرعة مباريات كأس مصر لدور الـ32

مباراة 1: الأهلي ضد المصرية للاتصالات(1-2)

مباراة 2: فاركو ضد تليفونات بني سويف (2-0)

مباراة 3: البنك الأهلي ضد بور فؤاد (4-1)

مباراة 4: إنبي ضد المقاولون العرب (1-0)

مباراة 5: بتروجيت ضد وادي دجلة (1-0)

مباراة 6: مودرن سبورت ضد القناة(1-0)

مباراة 7: الجونة ضد بترول أسيوط (2-1)

مباراة 8: بيراميدز ضد مسار (2-0)

مباراة 9: الزمالك ضد بلدية المحلة

مباراة 10: سيراميكا كليوباترا ضد أبو قير للأسمدة(2-0)

مباراة 11: طلائع الجيش ضد السكة الحديد (2-0)

مباراة 12: الاتحاد السكندري ضد كهرباء الإسماعيلية (0-1)

مباراة 13: حرس الحدود ضد الإسماعيلي (3-1)

مباراة 14: سموحة ضد غزل المحلة (3-1)

مباراة 15: زد ضد ألو ايجيبت(1-0)

مباراة 16: المصري البورسعيدي ضد دكرنس (4-2)

مباريات دور الـ16 (ثمن نهائي) بطولة كأس مصر

طلائع الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية (1-1)(4-2)

البنك الأهلي ضد إنبي

بتروجيت ضد مودرن سبورت

الجونة ضد بيراميدز

الفائز من مباراة الزمالك وبلدية المحلة ضد سيراميكا كليوباترا

حرس الحدود ضد سموحة

زد ضد المصري

المصرية للاتصالات ضد فاركو

