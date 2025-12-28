الأحد 28 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تأجيل مباراة حرس الحدود ضد سموحة في كأس مصر

سموحة
سموحة
18 حجم الخط

كأس مصر، أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل مباراة حرس الحدود ضد سموحة التي كان مقررا إقامتها اليوم الأحد ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2025 /2026.

وتحدد موعد 8 يناير موعدا لاقامة المباراة المؤجلة بدور ال16 بكأس مصر.

قرعة مباريات كأس مصر لدور الـ32

مباراة 1: الأهلي ضد المصرية للاتصالات(1-2)

مباراة 2: فاركو ضد تليفونات بني سويف (2-0)

مباراة 3: البنك الأهلي ضد بور فؤاد (4-1)

مباراة 4: إنبي ضد المقاولون العرب (1-0)
مباراة 5: بتروجيت ضد وادي دجلة (1-0)

مباراة 6: مودرن سبورت ضد القناة(1-0)

مباراة 7: الجونة ضد بترول أسيوط (2-1)

مباراة 8: بيراميدز ضد مسار (2-0)

مباراة 9: الزمالك ضد بلدية المحلة

مباراة 10: سيراميكا كليوباترا ضد أبو قير للأسمدة(2-0)

مباراة 11: طلائع الجيش ضد السكة الحديد (2-0)

مباراة 12: الاتحاد السكندري ضد كهرباء الإسماعيلية (0-1)

مباراة 13: حرس الحدود ضد الإسماعيلي (3-1)

مباراة 14: سموحة ضد غزل المحلة (3-1)

مباراة 15: زد ضد ألو ايجيبت(1-0)

مباراة 16: المصري البورسعيدي ضد دكرنس (4-2)

مباريات دور الـ16 (ثمن نهائي) بطولة كأس مصر

طلائع الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية (1-1)(4-2)

البنك الأهلي ضد إنبي
بتروجيت ضد مودرن سبورت
الجونة ضد بيراميدز
الفائز من مباراة الزمالك وبلدية المحلة ضد سيراميكا كليوباترا
حرس الحدود ضد سموحة
زد ضد المصري
المصرية للاتصالات ضد فاركو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس مصر مباراة حرس الحدود ضد سموحة حرس الحدود ضد سموحة حرس الحدود سموحة

مواد متعلقة

تشكيل إنبي أمام البنك الأهلي في كأس مصر 

مصطفى شلبي يقود البنك الأهلي لمواجهة إنبي فى كأس مصر 

بيزيرا ومنسي يقودان الزمالك أمام بلدية المحلة في كأس مصر

قبل ختام الجولة الثانية، المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 16 من كأس أمم أفريقيا

التشكيل المتوقع للزمالك امام بلدية المحلة في كأس مصر

موعد مباراة الزمالك وبلدية المحلة في كأس مصر والقناة الناقلة

إنبي يتحدي البنك الأهلي في كأس مصر

مصر تتحدى جنوب أفريقيا وتونس تصطدم بنيجيريا.. مواعيد مباريات الجولة الثانية في أمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

تأجيل مباراة حرس الحدود ضد سموحة في كأس مصر

كأس مصر، الزمالك يفك شفرة بلدية المحلة بهدف التقدم في الشوط الأول

كرة السلة، موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في نهائي كأس السوبر

تشكيل إنبي أمام البنك الأهلي في كأس مصر 

بعد تداول فيديو، نيابة الجيزة تحقق في هروب 200 نزيل من مصحة لعلاج الإدمان

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

دار الإفتاء توضح مفهوم الاستعاذة والصيغ الواردة فيها

أمم أفريقيا، موزمبيق يبحث عن انتصاره الأول بالكان أمام الجابون

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الأحد عالميا

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مقلق في الطماطم وانخفاض 4 أصناف منها الليمون والخيار

سعر السمك اليوم، البوري يسجل 240 جنيها وانخفاض جديد في البلطي

سعر الفاكهة اليوم الأحد، الموز يصل إلى 70 جنيها وانخفاض التين واليوسفي

المزيد

انفوجراف

ما تريد معرفته عن وظائف النقل العام المطلوبة في القاهرة (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر عن توقعات الأبراج 2026: أشكال مستحدثة من الكهانة المحرمة

هل حديث «شاوروهُن وخالفوهن» صحيح؟ الإفتاء تحسم الجدل

احتفالا بمولد عقيلة بني هاشم، قصص الزينبات في بيت النبوة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads