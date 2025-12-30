اليوم، طلائع الجيش يستضيف غزل المحلة في كأس عاصمة مصر

18 حجم الخط

يستضيف فريق طلائع الجيش نظيره غزل المحلة، اليوم الثلاثاء، بإستاد جهاز الرياضة العسكرى من أجل ضمان الصعود لدور الثمانية لبطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة طلائع الجيش وغزل المحلة

من المقرر أن تقام مباراة غزل المحلة وطلائع الجيش في الخامسة عصر اليوم الثلاثاء، بكأس عاصمة مصر.

ترتيب طلائع الجيش والمحلة بكأس عاصمة مصر

يدخل طلائع الجيش المباراة في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، في الوقت نفسه يحتل غزل المحلة المركز الرابع برصيد 3 نقاط بعد فوزه الأخير على الأهلى بهدفين لهدف.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

فاركو - 9 نقاط إنبي - 6 نقاط طلائع الجيش - 4 نقاط غزل المحلة - 3 نقاط الأهلي - 3 نقاط المقاولون العرب - نقطة سيراميكا كليوباترا - بدون نقاط.

نظام كأس عاصمة مصر موسم 2025-2026

ويشارك هذا الموسم في كأس الرابطة 21 ناديًا من الدوري المصري الممتاز، موزعين على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 7 أندية.

ويتأهل من كل مجموعة كل من المتصدر والوصيف مباشرةً إلى ربع النهائي، إلى جانب أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث بين المجموعات، لضمان منافسات قوية ومتوازنة في الأدوار الإقصائية.

جوائز كأس عاصمة مصر

ويحصل بطل كأس عاصمة مصر على 10 ملايين جنيه، فيما يحصل صاحب الوصيف على 4 ملايين جنيه، بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 2 مليون جنيه، وأخيرا يحصل صاحب المركز الرابع على مليون و500 ألف جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.