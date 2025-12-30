مفاجآت كأس الأمم 2025 تتوالى.. إنجاز تاريخي لـ موزمبيق.. 6 منتخبات ودعت العرس الأفريقي.. محرز يتصدر قائمة الهدافين وصلاح يلاحقه.. وهذه قيمة مكافأة الفراعنة بعد الصعود لدور الـ 16

18 حجم الخط

اختتمت منافسات المجموعتين الأولى والثانية ببطولة كأس أمم إفريقيا 2025 التي تقام في المغرب، وضمنت 6 منتخبات تأهلها من المجموعتين إلى دور الستة عشرة.

لوائح الكان تقضي بتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة، بجانب أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.

تأهل المغرب ومالي من المجموعة الأولى

وصعد منتخب المغرب في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط وخلفه منتخب مالي في الوصافة برصيد 3 نقاط.

تأهل مصر وجنوب إفريقيا

وتأهل منتخب مصر في صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط وخلفه منتخب جنوب إفريقيا في الوصافة برصيد 6 نقاط.

منتخبات أخرى تصعد لثمن نهائي أمم إفريقيا

صعد منتخب نيجيريا في صدارة المجموعة الثالثة بعد الفوز بأول جولتين وحصد 6 نقاط، وتأهلت منتخبات السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين عن المجموعة الرابعة.

ويتصدر منتخب السنغال برصيد 4 نقاط ويليه الكونغو الديمقراطية ثم منتخب بنين برصيد 3 نقاط في المجموعة الرابعة.

وتأهلت أيضا 3 منتخبات من المجموعة الخامسة، وهي الجزائر وبوركينا فاسو والسودان.

ويحتل منتخب الجزائر برصيد 6 نقاط وخلفه منتخبي بوركينا فاسو والسودان برصيد 3 نقاط.

كما صعدت 3 منتخبات رسميًا من المجموعة السادسة، وهي الكاميرون وكوت ديفوار وموزمبيق.

ويحتل منتخب كوت ديفوار الصدارة برصيد 4 نقاط ويليه بنفس الرصيد منتخب الكاميرون ثم موزمبيق برصيد 3 نقاط.

صراع على آخر مقعدين في دور الـ16

ويتبقى صراع على آخر مقعدين بين منتخبي تنزانيا وأنجولا على أفضل ثالث بجانب وصافة المجموعة الثالثة.

المنتخبات المتأهلة رسميا إلى دور الستة عشرة في أمم إفريقيا

مصر، المغرب، مالي، جنوب إفريقيا، نيجيريا، السنغال، الكونغو الديمقراطية، بنين، الجزائر، بوركينا فاسو، السودان، كوت ديفوار، الكاميرون، موزمبيق.

منتخبات ودعت كأس الأمم الأفريقية



وودع منتخبا زامبيا وجزر القمر منافسات المجموعة الأولى رسميًّا بعد خسارة زامبيا على يد المغرب بهدفين دون رد وتعادل مالي مع جزر القمر دون أهداف.

كما ودع منتخب زيمبابوي بعد الخسارة أمام جنوب إفريقيا بنتيجة 2-3، وتبقى هناك فرصة أخيرة أمام منتخب أنجولا للدخول في حسابات أفضل الثوالث.



وتلقت منتخبات الجابون وبوتسوانا وغينيا الاستوائية هزيمتين متتاليتين وودعت البطولة رسميًّا.

خسر منتخب الجابون أمام كوت ديفوار وموزمبيق، كما تلقى منتخب بوتسوانا الهزيمة أمام السنغال وبنين.

وخسر أيضًا منتخب غينيا الاستوائية أمام السودان وبوركينا فاسو.



وفيما يلي المنتخبات التي ودعت رسميًا منافسات كأس الأمم الإفريقية:

1. زامبيا

2. جزر القمر

3. زيمبابوي

4. بوتسوانا

5. غينيا الإستوائية

6. الجابون.



وعلى المستوى التهديفي، سجلت منتخبات أفريقيا خلال الجولة الثانية 23 هدفًا، بمعدل تهديفي جيد يعكس النزعة الهجومية للبطولة.

صراع الهدافين



وفي سباق الهدافين، يتصدر النجم الجزائري رياض محرز القائمة برصيد 3 أهداف، بعد ظهوره بشكل لافت مع منتخب بلاده، بينما يلاحقه كل من محمد صلاح قائد منتخب مصر ولوكمان نجم منتخب نيجيريا برصيد هدفين لكل لاعب.

إنجاز تاريخي لمنتخب موزمبيق



وسجل منتخب موزمبيق إنجازًا تاريخيًا خلال الجولة الثانية، بعدما حقق أول فوز له في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس الأمم الأفريقية، عقب تغلبه على منتخب الجابون بنتيجة 3-2، وذلك في مشاركته الخامسة بالبطولة القارية.

منتخب الجزائر الوحيد الذي حافظ على شباكه نظيفة في أول مباراتين.

مكافأة اتحاد الكرة من تأهل منتخب مصر

وبعد تأهل منتخب مصر إلى دور الـ 16 من أمم أفريقيا بعدما حقق فوزين على زيمبابوي بنتيجة 2 / 1 وجنوب أفريقيا بهدف دون رد، وتعادل أمام أنجولا اليوم، ليصعد متصدرًا مجموعته برصيد 7 نقاط، ضمن اتحاد الكرة الحصول على 800 ألف دولار بحسب الجوائز المالية المحددة بالبطولة، والتي تنص على أن المنتخبات المشاركة في دور الـ16 تحصل على 800 ألف دولار.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر في دور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا مع أحد المنتخبات المتأهلة كأفضل مركز ثالث من المجموعات الأولى أو الثالثة أو الرابعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.