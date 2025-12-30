رونالدو يقود التشكيل المتوقع للنصر أمام الاتفاق بالدوري السعودي

18 حجم الخط

الدوري السعودي، يخوض فريق النصر السعودي مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره الاتفاق،اليوم الثلاثاء، بملعب محمد بن فهد بالدمام، في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة دوري روشن للمحترفين.



موعد مباراة النصر والاتفاق في دوري روشن السعودي



وتقام مباراة النصر والاتفاق في دوري روشن السعودي اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية عشر في تمام السابعة والنصف مساء، بتوقيت مصر.

القناة الناقلة لمباراة النصر والاتفاق في دوري روشن السعودي



تبث مباراة النصر والاتفاق في دوري روشن السعودي اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية عشر عبر قناة ثمانية.

جدول الترتيب قبل مباراة النصر والاتفاق في دوري روشن السعودي



يتواجد النصر في المركز الأول بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 30 نقطة، بينما يتواجد الاتفاق في المركز الثامن برصيد 15 نقطة.

تشكيل النصر المتوقع ضد الاتفاق في دوري روشن السعودي



حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: إيمن يحيى، إينيجو مارتينيز، محمد سيماكان، نواف بوشل

وسط الملعب: أنخيلو، عبد الله الخيبري، جواو فيليكس

خط الهجوم: كينجسلي كومان، كريستيانو رونالدو، عبد الرحمن غريب

غيابات النصر أمام الاتفاق



وسيغيب عن النصر، عدد من الأسماء، وهم محمد سيماكان، بسبب الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية، والتي أبعدته عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الأخيرة.

ويغيب ثنائي الفريق عبدالملك الجابر، بالإضافة إلى زميله بالفريق، سامي النجعي، بسبب عدم الجاهزية، وأخيرًا لاعب الفريق ساديو ماني، بسبب المشاركة في كأس الأمم الأفريقية.



وفاز النصر، على حساب الأخدود بالمباراة الأخيرة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشيء، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب الأول بارك بدوري روشن السعودي.

