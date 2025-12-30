الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
التشكيل المتوقع لأهلي جدة أمام الفيحاء بالدوري السعودي

الدوري السعودي، يحل نادي الفيحاء ضيفا على أهلي جدة، اليوم الثلاثاء بملعب الإنماء، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الأهلي والفيحاء

 تنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والفيحاء، اليوم الثلاثاء، في السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة أهلي جدة والفيحاء

 وتنقل مباراة الأهلي والفيحاء، في الجولة الـ 12 من دوري روشن، عبر قنوات "ثمانية".

سبق أن التقى الأهلي مع الفيحاء، بالدوري في 12 مباراة، انتصر الراقي في 7، وخسر  1، وتعادل 4، وسجل 21، واستقبلت شباكه 6 أهداف.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الفيحاء 


في حراسة المرمى: عبدالرحمن الصانبي.

في خط الدفاع: داميس، إيبانيز، ديميرال، علي مجرشي.

في خط الوسط: أبو الشامات، أتانجانا، غونسالفيس.

في خط الهجوم: جالينو، توني، البريكان.

 

يذكر أن فريق الفتح  فاز على نظيره أهلي جدة بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما  ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين. 

 

وعلى صعيد آخر، كشفت تقارير تركية أن الأندية السعودية ترغب في التعاقد مع أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، من جديد، في ظل اشتعال المنافسة على ضم اللاعب من جانب عدة أندية أوروبية وأمريكية، مع اقتراب النجم الفرنسي من مرحلة حاسمة في مسيرته الاحترافية.

 


وبحسب ما كشفه الصحفي التركي الموثوق أكرم كونور، المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين، فقد تلقى جريزمان عروضًا رسمية من ثلاثة أندية، يتقدمها ناديان سعوديان.

وكشف أكرم كونور، عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس"، أن أهلي جدة والوحدة السعوديان تحركا رسميًّا لضم النجم الفرنسي، إلى جانب نادي شارلوت الأمريكي، في محاولة جادة لإقناع اللاعب بخوض تجربة جديدة خارج أوروبا.

 

