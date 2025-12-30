الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
مواجهة حاسمة، موعد مباراة السنغال وبنين في كأس الأمم الأفريقية

منتخب السنغال،فيتو
أمم إفريقيا 2025، يخوض منتخب السنغال مواجهة حاسمة وقوية أمام نظيره البنيني مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليًا في المغرب، والتي تستمر حتى الثامن عشر من يناير المقبل.

 


موعد مباراة السنغال وبنين بكأس الأمم الأفريقية 


تُقام مباراة السنغال وبنين اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025، وتنطلق صافرة البداية في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، وسط ترقب لحسم المتأهلين عن المجموعة الرابعة، التي تضم أيضًا منتخبي بوتسوانا والكونغو الديمقراطية.


ويدخل منتخب السنغال المباراة كأحد أبرز المرشحين للمنافسة على لقب البطولة، مستندًا إلى خبرة لاعبيه الدولية، وعلى رأسهم ساديو ماني لاعب النصر السعودي، وإسماعيلا سار لاعب كريستال بالاس الإنجليزي، وخاليدو كوليبالي مدافع الهلال السعودي.

 

في الجولة الثانية، تعادل منتخب السنغال مع الكونغو الديمقراطية بهدف لكل منهما، ليصل المنتخبان إلى أربع نقاط، إلا أن فارق الأهداف يصب فى مصلحة المنتخب السنغالي.

ويسعى منتخب السنغال  لتحقيق الفوز لحسم التأهل رسميًا والصعود إلى دور الستة عشر بكأس الأمم الأفريقية.


بينما يخوض منتخب بنين المباراة بطموح تحقيق مفاجأة، واضعًا نصب عينيه الخروج بنتيجة إيجابية تعزز موقفه في مجموعة صعبة، وتمنحه بطاقة التأهل أو فرصة انتظار أفضل أصحاب المركز الثالث، خاصة بعد أن جمع ثلاث نقاط من فوزه على بوتسوانا بهدف دون رد في الجولة الثانية.


ترتيب السنغال وبنين فى أمم أفريقيا 2025

ويتصدر منتخب السنغال ترتيب المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط، يليه منتخب الكونغو الديمقراطية بالرصيد نفسه، ثم منتخب بنين برصيد ثلاث نقاط، بينما يتذيل منتخب بوتسوانا الترتيب دون رصيد من النقاط.

