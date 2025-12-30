لقاء التأهل، موعد مباراة الكونغو الديمقراطية وبوتسوانا بأمم أفريقيا 2025

18 حجم الخط

أمم إفريقيا 2025، يلتقي منتخب بوتسوانا والكونغو الديمقراطية اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليًا في المغرب، والتي تستمر حتى الثامن عشر من يناير المقبل.

وفازت جمهورية الكونغو الديمقراطية على بنين في أولى مبارياتها بهدف نظيف، ثم تعادلت مع السنغال 1-1 في الجولة الثانية.

فيما خسرت بوتسوانا أمام السنغال 3 - صفر في الجولة الأولى، ثم أمام بنين بهدف نظيف.

ويدخل منتخب الكونغو الديمقراطية المباراة من أجل حسم التأهل رسميًا، خاصة أنه يمتلك أربع نقاط بالتساوي مع منتخب السنغال، بعد التعادل بينهما في الجولة الثانية وتحقيق الفوز في الجولة الأولى.

ويُعد منتخب الكونغو الديمقراطية المنافس الأقوى للسنغال في هذه المجموعة، على غرار ما حدث في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والتي حسمها المنتخب السنغالي بفارق نقطتين فقط.

وتأمل الكونغو الديمقراطية، التي حجزت بطاقتها إلى الملحق العالمي لمونديال 2026 عقب الفوز على نيجيريا، في تحقيق نتيجة أفضل من المركز الرابع الذي احتلته في النسخة الأخيرة من البطولة، التي أُقيمت في كوت ديفوار.

ترتيب بتسوانا والكونغو الديمقراطية في المجموعة الرابعة بأمم أفريقيا



ويحتل منتخب السنغال صدارة المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل، بالتساوي مع جمهورية الكونعو الديمقراطية، فيما تحتل بنين المركز الثالث بثلاث نقاط أمام بوتسوانا الرابعة من دون أي نقطة.



موعد مباراة جمهورية الكونغو الديمقراطية وبوتسوانا في كأس أمم أفريقيا



ومن المقرر أن تقام مباراة جمهورية الكونغو الديمقراطية وبوتسوانا في كأس أمم أفريقيا اليوم الثلاثاء في تمام التاسعة مساء بتوقيت مصر.

القناة الناقلة لمباراة جمهورية الكونغو الديمقراطية وبوتسوانا في كأس أمم أفريقيا



وتمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية حقوق بث مباريات كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب، وستنقل مباراة جمهورية الكونغو الديمقراطية وبوتسوانا عبر مجموعة beIN Max.

