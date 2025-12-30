الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

لقاء التأهل، موعد مباراة الكونغو الديمقراطية وبوتسوانا بأمم أفريقيا 2025

الكونغو الديمقراطية،فيتو
الكونغو الديمقراطية،فيتو
18 حجم الخط

أمم إفريقيا 2025، يلتقي منتخب بوتسوانا والكونغو الديمقراطية اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليًا في المغرب، والتي تستمر حتى الثامن عشر من يناير المقبل.

وفازت جمهورية الكونغو الديمقراطية على بنين في أولى مبارياتها بهدف نظيف، ثم تعادلت مع السنغال 1-1 في الجولة الثانية.

فيما خسرت بوتسوانا أمام السنغال 3 - صفر في الجولة الأولى، ثم أمام بنين بهدف نظيف.

ويدخل منتخب الكونغو الديمقراطية المباراة  من أجل حسم التأهل رسميًا، خاصة أنه يمتلك أربع نقاط بالتساوي مع منتخب السنغال، بعد التعادل بينهما في الجولة الثانية وتحقيق الفوز في الجولة الأولى.

ويُعد منتخب الكونغو الديمقراطية المنافس الأقوى للسنغال في هذه المجموعة، على غرار ما حدث في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والتي حسمها المنتخب السنغالي بفارق نقطتين فقط.

وتأمل الكونغو الديمقراطية، التي حجزت بطاقتها إلى الملحق العالمي لمونديال 2026 عقب الفوز على نيجيريا، في تحقيق نتيجة أفضل من المركز الرابع الذي احتلته في النسخة الأخيرة من البطولة، التي أُقيمت في كوت ديفوار.

 

ترتيب بتسوانا والكونغو الديمقراطية في المجموعة الرابعة بأمم أفريقيا 


ويحتل منتخب السنغال صدارة المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل، بالتساوي مع جمهورية الكونعو الديمقراطية، فيما تحتل بنين المركز الثالث بثلاث نقاط أمام بوتسوانا الرابعة من دون أي نقطة.


موعد مباراة جمهورية الكونغو الديمقراطية وبوتسوانا في كأس أمم أفريقيا


ومن المقرر أن تقام مباراة جمهورية الكونغو الديمقراطية وبوتسوانا في كأس أمم أفريقيا اليوم الثلاثاء  في تمام التاسعة مساء بتوقيت مصر.

القناة الناقلة لمباراة جمهورية الكونغو الديمقراطية وبوتسوانا في كأس أمم أفريقيا


وتمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية حقوق بث مباريات كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب، وستنقل مباراة جمهورية الكونغو الديمقراطية وبوتسوانا عبر مجموعة beIN Max.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أمم أفريقيا 2025 بطولة كأس أمم أفريقيا جمهورية الكونغو الديمقراطية جمهورية الكونغو كأس أمم أفريقيا 2025 منتخب الكونغو الديمقراطية منتخب الكونغو منتخب السنغال

مواد متعلقة

مفاجآت كأس الأمم 2025 تتوالى.. إنجاز تاريخي لـ موزمبيق.. 6 منتخبات ودعت العرس الأفريقي.. محرز يتصدر قائمة الهدافين وصلاح يلاحقه.. وهذه قيمة مكافأة الفراعنة بعد الصعود لدور الـ 16

مواجهة حاسمة، موعد مباراة السنغال وبنين في كأس الأمم الأفريقية

رونالدو يقود التشكيل المتوقع للنصر أمام الاتفاق بالدوري السعودي

التشكيل المتوقع لأهلي جدة أمام الفيحاء بالدوري السعودي

منتخب مصر يواجه أنجولا في مباراة تحصيل حاصل بأمم أفريقيا.. مرموش أغلى من "الغزلان السوداء".. تاريخ متواضع لمنافس الفراعنة.. وهذا طريق صلاح ورفاقه إلى نهائي الكان

بصوت العميد ومشاركة صلاح، فيديو تحفيزي لمنتخب مصر قبل مواجهة أنجولا

رغم خوضها بالبدلاء، حسام حسن يصطحب جميع لاعبي الفراعنة لمباراة أنجولا

قبل مواجهة الفراعنة، تاريخ متواضع لمنتخب أنجولا في بطولة أمم أفريقيا

الأكثر قراءة

حالة الطقس اليوم الثلاثاء، أمطار ورياح على هذه المناطق

وصول رمضان صبحي إلى جنايات الجيزة لسماع النطق بالحكم في قضية التزوير

الصغرى تصل إلى 3 مئوية، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء فى مصر

الدفاع والداخلية يبحثان سبل تعزيز التعاون الأمنى تزامنًا مع احتفالات رأس السنة

ضبط 640 كيلو مخدرات و69 سلاحا ناريا خلال حملات بالمحافظات

وصول شريف إكرامي وعلي جبر لحضور جلسة النطق بالحكم في قضية رمضان صبحي

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة المقاولون الليلة بكأس عاصمة مصر

موعد عرض مسلسل لا ترد ولا تستبدل الحلقة 10

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر للفتوى: صلاة المسلم خلف الموقد جائزة والمدفأة الكهربائية لا تعد نارًا

تفسير رؤية الأب الميت فى المنام وعلاقتها بالحصول على الكثير من الأموال

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 30 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads