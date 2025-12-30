موعد مباراة منتخب مصر القادمة بدور الـ16 في أمم أفريقيا

18 حجم الخط

تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 من بطولة أمم أفريقيا 2025، بعد تصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، عقب التعادل السلبي أمام أنجولا، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب أدرار بمدينة أغادير، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة بالمجموعة الثانية ببطولة أمم إفريقيا 2025.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة في أمم أفريقيا



ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر في السادسة مساء الإثنين المقبل على استاد أدرار بمدينة أغادير، مباراة دور الـ16، إلا أنه لم يتحدد الطرف الثاني انتظارا لتحديد باقي المتأهلين إلى دور الـ16، حيث يترقب الفراعنة أحد الصاعدين كأفضل ثوالث من باقي المجموعات المشاركة في أمم أفريقيا.

ويتوقع أن يواجه المنتخب الوطني صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى أو صاحب المركز الثالث في المجموعة الثالثة أو صاحب المركز الثالث في المجموعة الرابعة.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ 16 من أمم أفريقيا بعدما حقق فوزين على زيمبابوي بنتيجة 2 / 1 وجنوب أفريقيا بهدف دون رد، وتعادل أمام أنجولا اليوم، ليصعد متصدرًا مجموعته برصيد 7 نقاط.

مكافأة اتحاد الكرة بعد صعود المنتخب لدور ال16

فيما ضمن اتحاد الكرة الحصول على 800 ألف دولار بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16 في كأس أمم أفريقيا بحسب الجوائز المالية المحددة بالبطولة، والتي تنص على أن المنتخبات المشاركة في دور الـ16 تحصل على 800 ألف دولار.

مصر وأنجولا، فيتو

ترتيب مجموعة مصر بعد انتهاء الجولة الأخيرة

بهذه النتائج السابقة يحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الثانية في أمم إفريقيا برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز على زيمبابوي 2-1 في الجولة الأولى، ثم الفوز على جنوب أفريقيا بهدف في الجولة الثانية، ثم التعادل سلبيا مع أنجولا في الجولة الأخيرة

وفي المرتبة الثانية يأتي منتخب جنوب إفريقيا ب6 نقاط، بعد الفوز في الجولة الأولى على أنجولا 2-1 ثم الخسارة أمام مصر بهدف، ثم الفوز في لقاء اليوم على زيمبابوي 3-2

ترتيب مجموعة مصر، فيتو

ويحل منتخب أنجولا في المركز الثالث بنقطتين، بعدما خسر في الجولة الأولى أمام جنوب إفريقيا، ثم تعادله في الجولة الثانية مع زيمبابوي بهدف لكل منهما، ثم تعادل مع منتخب مصر في الجولة الأخيرة

ويحل منتخب زيمبابوي المركز الأخير، بعد الخسارة أمام مصر في الجولة الأولى، والتعادل في الثانية مع أنجولا 1-1، والخسارة من جنوب إفريقيا 3-2 في الجولة الأخيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.