أخبار مصر: اليمن تلغي اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات، بيان صادم عن انهيار الزمالك، الحكم على رمضان صبحي اليوم

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.



وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

العليمي يلغي اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات ويطالب قواتها بالخروج من اليمن خلال 24 ساعة

أصدر رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن، اليوم الثلاثاء، قرارا بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

انهيار كامل خلال أيام، بيان كارثي من جون إدوارد يصدم جمهور الزمالك

أصدر جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، بيانًا رسميًّا كشف خلاله الحقائق كاملة لأزمات الفريق أمام جماهير الزمالك.

وفاة الكابتن حمدي جمعة نجم النادي الأهلي السابق

أعلن الإعلامي أحمد شوبير وفاة الكابتن حمدي جمعة نجم النادي الأهلي السابق، بعد صراع مع المرض.

التحالف العربي ينشر فيديو يرصد وصول سفينتين محملتين بالأسلحة من الإمارات إلى ميناء المكلا (فيديو)

أعلنت قيادة القوات المشتركة لـتحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر اليوم الثلاثاء، تنفيذ ضربة جوية محدودة استهدفت دعمًا عسكريًّا خارجيًّا لقوات المجلس الانتقالي بميناء المكلا.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء، أمطار ورياح على هذه المناطق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أماكن سقوط الأمطار ونشاط الرياح اليوم الثلاثاء.

بـ 110 جنيهات وصالح لمدة سنتين، منافذ بيع كارت الدفع الإلكتروني لأتوبيسات النقل العام

كشفت هيئة النقل العام عن منافذ بيع الكارت مسبق الشحن تزامنًا مع تطبيق الدفع الإلكتروني بدلًا من التذكرة الورقية حيث يتم توفيره عبر منافذ بمواقف "العباسية، العتبة، التجمع الأول، الجيزة، أحمد حلمي، عبد المنعم رياض".

اليوم، الحكم على رمضان صبحي لاعب بيراميدز في قضية التزوير

تعقد محكمة جنايات الجيزة الدائرة الثلاثون والمنعقدة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة لعقد آخر جلسات محاكمة اللاعب رمضان صبحي وثلاثة متهمين آخرين في القضية المعروفة إعلاميًّا بتزوير مستندات رمضان صبحي والمتهمين فيها بتزوير محررات رسمية تخص امتحانات معهد للسياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس والمقرر النطق بالحكم بها اليوم الثلاثاء.

سابقة تاريخية، "سي آي إيه" تنفذ أول هجوم على فنزويلا

نفذت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" غارة بطائرة مسيرة في وقت سابق من هذا الشهر على منشأة ميناء على ساحل فنزويلا، مما يمثل أول هجوم أمريكي معروف على هدف داخل ذلك البلد.

في مرسوم رسمي، منح جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين وتوأميهما الجنسية الفرنسية

حصل النجم الأمريكي جورج كلوني وزوجته المحامية الحقوقية أمل علم الدين وتوأميهما، على الجنسية الفرنسية، وذلك بموجب مرسوم تجنيس رسمي نُشر السبت في الجريدة الرسمية الفرنسية.

الأهلي وآرسنال ومواجهات أمم إفريقيا، مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات الهامة في كأس أمم إفريقيا، وكأس عاصمة مصر، والدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري السعودي للمحترفين.

فرح كروان مشاكل على حفيدة شعبولا يتحول إلى تحرش وإغماء وعويل والأمن يتدخل (فيديو وصور)

تصدَّر التيك توكر المعروف بـ”كروان مشاكل" منصات التواصل الاجتماعي، بعدما تم تداول فيديوهات تُظهر مشادات وصراخًا ناتجًا عن الزحام الكثيف، في حفل زفافه على حفيدة الراحل شعبان عبد الرحيم، التي انتهت بمشاجرة أنهت ليلة الزفاف التي أقيمت بقاعة الماسة بالفورسيزون بمنطقة شبرا الخيمة بجوار مستشفى الناس.

نتائج لقاء ترامب ونتنياهو، البنتاجون يعلن عن صفقة ضخمة لتسليم مقاتلات "إف-15" لإسرائيل

كشف وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الاثنين، عن عقد صفقة ضخمة بقيمة 8.6 مليار دولار لتسليم مقاتلات "إف-15" لـإسرائيل.

نجاة بطل العالم السابق في الملاكمة من حادث مروع أودى بحياة اثنين من مساعديه (فيديو)

نجا بطل العالم السابق في الوزن الثقيل الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا من الموت في حادث سير مروع على طريق سريع في نيجيريا أسفر عن مصرع شخصين، حسبما أفادت الشرطة المحلية.

"فوربس" تعلن انضمام المغنية الأمريكية بيونسيه إلى نادي المليارديرات

انضمت المغنية الأمريكية بيونسيه إلى نادي المليارديرات رسميا، لتصبح بذلك خامس فنانة تحقق هذا الإنجاز.

اليوم، محاكمة 3 فتيات بتهمة الاعتداء على الطالبة كارما داخل مدرسة خاصة بالتجمع

تنظر محكمة الطفل بالأميرية، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 3 طالبات متهمات بالاعتداء على الطالبة كارما داخل مدرسة خاصة بالتجمع الخامس ما أسفر عن إصابتها.

وفاة خالدة ضياء أول رئيسة وزراء لبنجلاديش

توفيت رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة خالدة ضياء، التي شكلت خصومتها اللدودة مع الشيخة حسينة ملامح السياسة في البلاد على مدى جيل كامل، عن عمر ناهز 80 عامًا، وفق بيان لحزبها السياسي صدر اليوم الثلاثاء.

بينهم 4 دول عربية، تعرف على المنتخبات المتأهلة لدور الـ 16 في كأس أمم إفريقيا

اختتمت منافسات المجموعتين الأولى والثانية ببطولة كأس أمم إفريقيا 2025 التي تقام في المغرب، وضمنت 6 منتخبات تأهلها من المجموعتين إلى دور الستة عشرة.

كروان مشاكل: فرحي باظ وبيتي اتخرب والعروسة مشيت، والأمن يقبض عليه (فيديو)

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على التيك توكر كروان مشاكل بمنطقة حدائق القبة، وذلك بعد مشاجرات وتجمهر في حفل زواجه بحفيدة المطرب الراحل شعبان عبد الرحيم.

بعد نصف قرن من استخدامه اكتشفوا كارثة، أدلة علمية تكشف خطورة مسكن شائع للألم

فجرت دراسة تحليلية حديثة مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن عقار شهير في العالم بعد ما يقارب نصف قرن من الاستخدام الواسع.

