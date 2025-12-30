بـ 110 جنيهات وصالح لمدة سنتين، منافذ بيع كارت الدفع الإلكتروني لأتوبيسات النقل العام

18 حجم الخط

كشفت هيئة النقل العام عن منافذ بيع الكارت مسبق الشحن تزامنًا مع تطبيق الدفع الإلكتروني بدلًا من التذكرة الورقية حيث يتم توفيره عبر منافذ بمواقف "العباسية، العتبة، التجمع الأول، الجيزة، أحمد حلمي، عبد المنعم رياض".

وتكون قيمة كارت مسبق الشحن 110 جنيهات ويمكن استخدامه لمدة عامين وحال عدم استخدامه لمدة عام يتم إيقافه، حيث يتم خصم قيمة الرحلة إلكترونيًّا عند تمرير جهاز التحصيل وفق عدد المحطات وستتم إتاحة تطبيق عبر الهاتف المحمول لشحن الرصيد ومعرفة مواعيد الأتوبيسات وخطوط سيرها.



الدفع الإلكتروني لأتوبيسات النقل العام

ويمكن الحصول على الكارت مسبق الشحن من خلال محطات الأتوبيس أو منافذ الدفع الفوري، على أن يتم وضع آلية تشغيل جديدة للمحصلين بعد تعميم تجربة الدفع الإلكتروني تتضمن تشغيل من يحمل رخصة قيادة مهنية كسائق أو تأهيل المحصلين الراغبين في الحصول على رخصة قيادة مهنية أو تحويلهم للعمل في وظائف إدارية.

يأتى ذلك في إطار سعي الهيئة الدائم لتقديم خدمة مميزة لجمهور ركاب القاهرة الكبرى.

