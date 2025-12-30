الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وفاة خالدة ضياء أول رئيسة وزراء لبنجلاديش

رئيسة وزراء بنجلاديش
رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة خالدة ضياء، فيتو
18 حجم الخط

توفيت رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة خالدة ضياء، التي شكلت خصومتها اللدودة مع الشيخة حسينة ملامح السياسة في البلاد على مدى جيل كامل، عن عمر ناهز 80 عامًا، وفق بيان لحزبها السياسي صدر اليوم الثلاثاء.

وكانت خالدة ضياء قد واجهت قضايا فساد قالت إنها كانت بدوافع سياسية، ولكن في يناير 2025، برأتها المحكمة العليا في آخر قضية فساد ضدها، وهو الأمر الذي كان سيسمح لها بخوض الانتخابات في فبراير.

وكانت قد عادت إلى البلاد في شهر مايو بعد خضوعها للعلاج الطبي في المملكة المتحدة.

 وفي أوائل يناير، سمحت لها الحكومة المؤقتة في  بنغلادش بالسفر إلى الخارج بعد أن رفضت حكومة حسينة طلبات سابقة 18 مرة على الأقل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيسة وزراء بنجلادش السابقة خالدة ضياء الشيخة حسينة المحكمة العليا حكومة حسينة

الأكثر قراءة

تحذير من الليل وآخره، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم الثلاثاء

بـ 110 جنيهات وصالح لمدة سنتين، منافذ بيع كارت الدفع الإلكتروني لأتوبيسات النقل العام

التحالف العربي ينشر فيديو يرصد وصول سفينتين محملتين بالأسلحة من الإمارات إلى ميناء المكلا (فيديو)

تصل إلى 2295 جنيها، ارتفاع ملحوظ في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

اليوم، محاكمة 3 فتيات بتهمة الاعتداء على الطالبة كارما داخل مدرسة خاصة بالتجمع

ارتفاع الكندوز والبتلو، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

الأهلي وآرسنال ومواجهات أمم إفريقيا، مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

موعد انتهاء ثقة مجلس النواب بحكومة مصطفى مدبولي

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 30 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 30 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads