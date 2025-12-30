وفاة خالدة ضياء أول رئيسة وزراء لبنجلاديش

18 حجم الخط

توفيت رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة خالدة ضياء، التي شكلت خصومتها اللدودة مع الشيخة حسينة ملامح السياسة في البلاد على مدى جيل كامل، عن عمر ناهز 80 عامًا، وفق بيان لحزبها السياسي صدر اليوم الثلاثاء.

وكانت خالدة ضياء قد واجهت قضايا فساد قالت إنها كانت بدوافع سياسية، ولكن في يناير 2025، برأتها المحكمة العليا في آخر قضية فساد ضدها، وهو الأمر الذي كان سيسمح لها بخوض الانتخابات في فبراير.

وكانت قد عادت إلى البلاد في شهر مايو بعد خضوعها للعلاج الطبي في المملكة المتحدة.

وفي أوائل يناير، سمحت لها الحكومة المؤقتة في بنغلادش بالسفر إلى الخارج بعد أن رفضت حكومة حسينة طلبات سابقة 18 مرة على الأقل.

