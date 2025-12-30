الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
حالة الطقس اليوم الثلاثاء، أمطار ورياح على هذه المناطق

طقس اليوم، فيتو
كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أماكن سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وذلك على فترات متقطعة.

 

تحذير من الليل وآخره، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم الثلاثاء

طقس اليوم، اضطراب الملاحة البحرية على هذه السواحل

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا، ويسود طقس مائل للدفء نهارًا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد للبرودة  في الصباح الباكر وآخر  الليل  على أغلب الأنحاء.

وأشارت إلى نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة يزيد من الاحساس من برودة الطقس.

 

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس  شديد البرودة في  آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  20

درجة الحرارة الصغرى: 10

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 10

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 10

