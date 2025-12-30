سابقة تاريخية، "سي آي إيه" تنفذ أول هجوم على فنزويلا

18 حجم الخط

نفذت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" غارة بطائرة مسيرة في وقت سابق من هذا الشهر على منشأة ميناء على ساحل فنزويلا، مما يمثل أول هجوم أمريكي معروف على هدف داخل ذلك البلد.

ونقلت شبكة "سي أن أن" الأمريكية عن مصادر مطلعة، الثلاثاء، أن غارة جوية بطائرة مسيرة، لم تُنشر تفاصيلها سابقًا، استهدفت رصيفًا نائيًا على الساحل الفنزويلي، تعتقد الحكومة الأمريكية أن عصابة "ترين دي أراجوا" الفنزويلية تستخدمه لتخزين المخدرات ونقلها إلى قوارب لشحنها لاحقًا، وفقًا لمصادر مطلعة.

وأكدت المصادر أنه لم يكن هناك أي شخص في الموقع وقت الهجوم، ما حال دون وقوع إصابات.

وأوضحت المصادر أن قوات العمليات الخاصة الأمريكية قدمت الدعم الاستخباراتي للعملية، ما يؤكد استمرار مشاركتها في المنطقة.



وفي نفس السياق أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين أن الولايات المتحدة استهدفت ودمّرت مرسى يُستخدم، بحسب قوله، لانطلاق قوارب تُهرَّب عبرها مخدّرات من فنزويلا، في خطوة قد تُعدّ أول ضربة برّية ضمن الحملة العسكرية الأمريكية في المنطقة.

"انفجار كبير في منطقة المرسى"

وقال ترامب للصحفيين "كان هناك انفجار كبير في منطقة المرسى حيث يحمّلون القوارب بالمخدّرات. لقد استهدفنا كل القوارب، ثم استهدفنا الموقع نفسه ولم يعد موجودًا".

كما أضاف: "كان الموقع على الساحل"، رافضا تحديد ما إذا كانت العملية عسكرية أم نفذتها وكالة الاستخبارات المركزية، كما امتنع عن الكشف عن مكان الضربة.

والاثنين، قال الجيش الأمريكي إن شخصين قُتلا في ضربة استهدفت مركبا يشتبه في أنه كان يستخدم لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ.

وقالت القيادة الجنوبية الأميركية على إكس إن "الاستخبارات أكدت أن المركب كان يعبر طرقا معروفة أنها تستخدم لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ وكان منخرطًا في عمليات تهريب مخدرات"، مضيفة أن رجلين قُتلا.

