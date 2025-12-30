في مرسوم رسمي، منح جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين وتوأميهما الجنسية الفرنسية

18 حجم الخط

حصل النجم الأمريكي جورج كلوني وزوجته المحامية الحقوقية أمل علم الدين وتوأميهما، على الجنسية الفرنسية، وذلك بموجب مرسوم تجنيس رسمي نُشر السبت في الجريدة الرسمية الفرنسية.

وأكدت وكالة "فرانس برس" أن المرسوم يشمل الزوجين وطفليهما البالغين من العمر 8 سنوات، في خطوة تُوجت علاقة الحب التي تربط العائلة بفرنسا، حيث يمتلك الزوجان منذ عام 2021 منزلًا ريفيًّا ومزرعة عنب في بلدة برينيول جنوب البلاد.

وكان النجم العالمي جورج كلوني، كشف في وقت سابق أنه انتقل مع عائلته، للعيش داخل مزرعة في دولة فرنسا، لرغبته في تربية أطفاله بعيدا عن هوليوود.

وقال جورج كلوني، في تصريحات صحفية، لموقع فاريتي: "شعرتُ أنهما لن يحصلا على فرصة عادلة في الحياة داخل لوس أنجلوس..الأطفال ليسوا على أجهزة الآيباد، أليس كذلك؟ إنهم يتناولون العشاء مع الكبار ويضطرون إلى تناول أطباقهم.. لديهم حياة أفضل بكثير.. كنتُ قلقًا بشأن تربية أطفالنا في لوس أنجلوس، في ظل ثقافة هوليوود شعرتُ أنهم لن يحصلوا على فرصة عادلة في الحياة.. فرنسا - لا تُبالي بالشهرة، لا أريدهم أن يتجولوا قلقين من المصورين.. لا أريد أن تُقارنهم مقارنتهم بأطفال مشاهير آخرين".



وبعيدا عن هوليوود، يمضي الممثل الذي أدى أدوارا مميزة خصوصًا في مسلسل "إي آر" وسلسلة أفلام "أوشن"، وزوجته المحامية اللبنانية البريطانية أمل علم الدين، جزءا من حياتهما في فرنسا.

وفي تصريحات سابقة، عبَّر الممثل والمخرج حائز الأوسكار عن عشقه للثقافة الفرنسية، مشيرًا إلى أن الدافع الأكبر وراء ارتباطه بفرنسا هو "الخصوصية". وقال كلوني: "هنا لا تُلتقط صور لأطفالكم، ولا يختبئ مصورو الباباراتزي خارج المدرسة، وهذا أمر ضروري بالنسبة لنا".

ورغم اعتراف الممثل البالغ من العمر 64 عامًا بصعوبة تعلم اللغة الفرنسية، واصفًا نفسه بأنه "ما زال سيئًا فيها" رغم خضوعه لـ400 يوم من الدروس، إلا أنه أكد أن منزله في جنوب فرنسا هو أسعد مكان لعائلته بعيدًا عن صخب أضواء هوليوود.

