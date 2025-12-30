نتائج لقاء ترامب ونتنياهو، البنتاجون يعلن عن صفقة ضخمة لتسليم مقاتلات "إف-15" لإسرائيل

18 حجم الخط

كشف وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الاثنين، عن عقد صفقة ضخمة بقيمة 8.6 مليار دولار لتسليم مقاتلات "إف-15" لـإسرائيل.

وقال “البنتاجون”، إن شركة بوينج حصلت على عقد بقيمة 8.6 مليار دولار لبرنامج مقاتلات "إف-15" الإسرائيلي، وذلك بعد أن التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فلوريدا.



وأضاف: "ينص هذا العقد على تصميم ودمج ومعدات واختبار وإنتاج وتسليم 25 طائرة جديدة من طراز إف-15آي.إيه لسلاح الجو الإسرائيلي مع خيار لشراء 25 طائرة إف-15آي.إيه إضافية".

ووصل نتنياهو الاثنين إلى مارالاجو، مقر إقامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بالم بيتش بولاية فلوريدا، لعقد لقاء بينهما، هو الخامس في الولايات المتحدة بين الحليفين المقربين منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض قبل نحو عام.



واندلعت الحرب في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر 2023، بعدما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفًا مكثفًا ثم عمليات برية داخل القطاع.

ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.



وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، وتضمن وقفًا مؤقتًا للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.



وتم التوصل إلى هذه الهدنة بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف شهيد من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

وأمس أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن مرحلة إعادة إعمار قطاع غزة ستنطلق قريبًا، مشيرًا إلى أهمية الجهود الدولية والإقليمية لتسهيل هذه المرحلة ودعم الاستقرار في المنطقة.

وأشار ترامب في تصريح لافت إلى أن إسرائيل لم تكن موجودة إلى الآن لولا القيادة الحازمة لنتنياهو، معبرًا عن تقديره للدور الذي لعبه في الحفاظ على أمن الدولة الإسرائيلية وتعزيز موقعها الإقليمي.

