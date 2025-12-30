الأهلي وآرسنال ومواجهات أمم إفريقيا، مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

18 حجم الخط

تقام اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات الهامة في كأس أمم إفريقيا، وكأس عاصمة مصر، والدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري السعودي للمحترفين.

كأس عاصمة مصر

الأهلي مع المقاولون 5 مساء - أون سبورت 1

طلائع الجيش مع غزل المحلة 5 مساء - أون سبورت 2

سموحة مع كهرباء الإسماعيلية 8 مساء - أون سبورت 2

كأس أمم إفريقيا

تونس مع تنزانيا 6 مساء - بي إن سبورت ماكس 1

نيجيريا مع أوغندا 6 مساء - بي إن سبورت ماكس 2

السنغال مع بنين 9 مساء - بي إن سبورت ماكس 1

الكونغو الديمقراطية مع بوتسوانا 9 مساء - بي إن سبورت 2

الدوري الإنجليزي الممتاز

تشيلسي مع بورنموث 9.30 مساء - بي إن سبورت 3

أرسنال مع أستون فيلا 10.15 مساء - بي إن سبورت 1

مانشستر يونايتد مع وولفرهامبتون 10.15 مساء - بي إن سبورت 2

الدوري السعودي للمحترفين

أهلي جدة مع الفيحاء 5.30 مساء - قناة ثمانية

الاتفاق مع النصر 7.30 مساء - قناة ثمانية

