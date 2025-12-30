الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي وآرسنال ومواجهات أمم إفريقيا، مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو
18 حجم الخط

تقام اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات الهامة في كأس أمم إفريقيا، وكأس عاصمة مصر، والدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري السعودي للمحترفين.

 

كأس عاصمة مصر 

الأهلي مع المقاولون 5 مساء - أون سبورت 1 

طلائع الجيش مع غزل المحلة 5 مساء - أون سبورت 2 

سموحة مع كهرباء الإسماعيلية 8 مساء - أون سبورت 2 

كأس أمم إفريقيا 

تونس مع تنزانيا 6 مساء - بي إن سبورت ماكس 1 

نيجيريا مع أوغندا 6 مساء - بي إن سبورت ماكس 2

السنغال مع بنين 9 مساء - بي إن سبورت ماكس 1 

الكونغو الديمقراطية مع بوتسوانا 9 مساء - بي إن سبورت 2 

الدوري الإنجليزي الممتاز 

تشيلسي مع بورنموث 9.30 مساء - بي إن سبورت 3 

أرسنال مع أستون فيلا 10.15 مساء - بي إن سبورت 1 

مانشستر يونايتد مع وولفرهامبتون 10.15 مساء - بي إن سبورت 2 

الدوري السعودي للمحترفين 

أهلي جدة مع الفيحاء 5.30 مساء - قناة ثمانية 

الاتفاق مع النصر 7.30 مساء - قناة ثمانية 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس أمم أفريقيا كأس عاصمة مصر الأهلي المقاولون الدوري الانجليزي الدوري السعودي

مواد متعلقة

الأهلي يتفوق على المقاولون في تاريخ المواجهات قبل لقاء الغد بكأس العاصمة

كم يحصل اتحاد الكرة بعد تأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا 2025؟

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 18

اتحاد جدة يفوز علي الشباب بثنائية في الدوري السعودي

الأكثر قراءة

تحذير من الليل وآخره، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم الثلاثاء

بـ 110 جنيهات وصالح لمدة سنتين، منافذ بيع كارت الدفع الإلكتروني لأتوبيسات النقل العام

التحالف العربي ينشر فيديو يرصد وصول سفينتين محملتين بالأسلحة من الإمارات إلى ميناء المكلا (فيديو)

تصل إلى 2295 جنيها، ارتفاع ملحوظ في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

اليوم، محاكمة 3 فتيات بتهمة الاعتداء على الطالبة كارما داخل مدرسة خاصة بالتجمع

ارتفاع الكندوز والبتلو، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

الأهلي وآرسنال ومواجهات أمم إفريقيا، مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

موعد انتهاء ثقة مجلس النواب بحكومة مصطفى مدبولي

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 30 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 30 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads