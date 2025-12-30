الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
"فوربس" تعلن انضمام المغنية الأمريكية بيونسيه إلى نادي المليارديرات

بيونسيه، فيتو
انضمت المغنية الأمريكية بيونسيه إلى نادي المليارديرات رسميا، لتصبح بذلك خامس فنانة تحقق هذا الإنجاز.
 

وأعلنت مجلة "فوربس" الإثنين، أن المغنية الأمريكية بيونسيه أصبحت مليارديرة، لتنضم  إلى لائحة الفنانين من المليارديرات التي تضم زوجها مغني الراب جاي زي، وتايلور سويفت وبروس سبرينجستين وريهانا، وفق مجلة فوربس المعروفة بتصنيفاتها لأغنى أغنياء العالم.

وحقَّقت بيونسيه البالغة 44 عامًا هذا الإنجاز بعد سنوات مربحة للغاية.


في العام 2023، حققت بيونسيه جولتها العالمية "Renaissance" إيرادات بلغت قرابة 600 مليون دولار، بحسب "فرانس برس".

ثم أعادت تشكيل مسيرتها الموسيقية عام 2024 بألبوم "كاوبوي كارتر" الذي حاز جائزة جرامي، قبل أن تنظم الجولة الأكثر ربحا في العالم عام 2025.

وبدمج هذه الأرباح مع الدخل من كتالوج موسيقاها وصفقات أخرى، قدّرت مجلة فوربس أن  بيونسيه حققت 148 مليون دولار عام 2025 قبل الضرائب، ما يجعلها ثالث أعلى الموسيقيين أجرا في العالم.

وذكرت المجلة أنه رغم أن بيونسيه وسعت إمبراطوريتها التجارية بمشاريع مثل علامة تجارية للعناية بالشعر وعلامة تجارية للويسكي وخط ملابس، فإن معظم ثروتها الشخصية مستمدة من موسيقاها إلى جانب جولاتها العالمي.

