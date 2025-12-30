الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

اليوم، الحكم على رمضان صبحي لاعب بيراميدز في قضية التزوير

محاكمة رمضان صبحي،
محاكمة رمضان صبحي، فيتو
18 حجم الخط

تعقد محكمة جنايات الجيزة الدائرة الثلاثون والمنعقدة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة لعقد آخر جلسات محاكمة اللاعب رمضان صبحي وثلاثة متهمين آخرين في القضية المعروفة إعلاميًّا بتزوير مستندات رمضان صبحي والمتهمين فيها بتزوير محررات رسمية تخص امتحانات معهد للسياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس والمقرر النطق بالحكم بها اليوم الثلاثاء. 

إكرامي الشحات باكيًا: رمضان صبحي حالته النفسية تحت الصفر

أخبار الفن اليوم: وفاة شقيقة الزعيم عادل إمام.. رأي صادم لـ محمد صبحي عن فيلم الست ورسالة نارية لـ منى زكي.. أبرز النجوم الغائبين عن دراما رمضان 2026

 اليوم النطق بالحكم على رمضان صبحي لاعب بيراميدز في قضية التزوير 

وتنعقد الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة وبرئاسة المستشار طه إبراهيم عبد العظيم وعضوية المستشارين عبد السلام الدلجاوي وأحمد محمد يسري، حيث تشهد  محكمة جنايات شبرا استعدادات مكثفة داخل القاعة وخارجها في ظل اهتمام إعلامي وجماهيري واسع بالقضية.

وحضر رمضان صبحى الجلسة الماضية وسط قوة أمنية من ترحيلات مديرية أمن الجيزة، مصطحبة باقي المتهمين في قضية اتهام اللاعب، و3 آخرين في قضية التزوير .

وواجهت هيئة محكمة الدائرة 30 بمحكمة جنايات الجيزة، بمحكمة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بالتهم التي تضمنها أمر الإحالة الخاص بالقضية، المتهمين الثلاث من بينهم اللاعب رمضان صبحي، ونفوا جميعا التهم الموجهة إليهم، كما سأل قاضي المحكمة لرمضان صبحي: بتشتغل إيه.. والأخير يرد: لاعب كرة قدم.

 

من بينهم رمضان صبحي.. النيابة العامة تحيل المتهمين في قضية تزوير 

وأحالت النيابة العامة المتهمين يوسف م س ي ويبلغ من العمر 22 عامًا ويعمل بمقهى ومقيم بالمقطم، ومحمد إ ع ع البالغ 37 عامًا ويعمل مشرف أمن بالمعهد ومقيم بالبدرشين،رمضان صبحي البالغ 28 عامًا لاعب كرة قدم ويقيم بالقطامية، وطارق م م ص البالغ 45 عامًا مالك مقهى ويقيم بالمقطم، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تزوير كراسات إجابات امتحانات الفرقة الثالثة وكشوف الحضور والانصراف وإعداد محررات رسمية على خلاف الحقيقة لإثبات حضور امتحانات لم تتم.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم الأول قام بتحرير كراسات الإجابة والتوقيع عليها بتوقيع نسبه زورًا إلى اللاعب رمضان صبحي  لاعب نادي بيراميدز وذلك بمساعدة المتهمين الآخرين الذين زودوه بالبيانات والمعلومات اللازمة للتزوير بهدف إثبات أداء اللاعب للامتحانات رغم عدم حضوره. وأكدت التحقيقات أن الغرض من هذه العملية كان تسهيل حصول اللاعب على شهادة دراسية دون وجه حق من خلال إضفاء الصفة الرسمية على محررات غير صحيحة. كما أوضح أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا جميعًا في الجريمة بالاتفاق والمساعدة بعد أن قام كل منهم بدور محدد في عملية التزوير سواء في توفير البيانات أو تسهيل تحرير المحررات أو تمريرها داخل المعهد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللاعب رمضان صبحي جنايات الجيزة جنايات شبرا الخيمة جنايات شبرا شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا محاكمة اللاعب رمضان صبحي محكمة جنايات شبرا الخيمة معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق

مواد متعلقة

إكرامي الشحات باكيًا: رمضان صبحي حالته النفسية تحت الصفر

أحمد مراد يعلق على انتقاد محمد صبحي لفيلم الست: ظلم لصناع العمل

محامي رمضان صبحي يفجر مفاجأة: الأهلي وبيراميدز لم يتواصلا معي وأبو ريدة عرض المساعدة

هتدخل ومش هسيبه، هاني أبو ريدة يتحدث عن أزمة رمضان صبحي والمنشطات (فيديو)

الأكثر قراءة

منتخب المغرب يضرب زامبيا 0/3 ويصعد لدور 16 بأمم أفريقيا متصدرا للمجموعة

أمم إفريقيا 2025، تعادل سلبي بين مالي وجزر القمر في الشوط الأول

اليوم، الحكم على رمضان صبحي لاعب بيراميدز في قضية التزوير

ارتفاع الكندوز والبتلو، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

أمم إفريقيا، مالي تتعادل مع جزر القمر سلبيا وترافق المغرب لثمن النهائي

الأمن يفحص فيديو محاولة اختطاف طفل بكفر الشيخ (صور)

ترامب: أردوغان قدم خدمة كبيرة لإسرائيل في سوريا ونتنياهو يعلق

6 تصريحات خطيرة من ترامب خلال مؤتمر صحفي مع نتنياهو

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 30 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم أكل الأرز في المنام وعلاقته ببشائر الخير والنجاح في الحياة

عالم أزهري يحسم الجدل حول جواز تربية الكلاب ومدى نجاسة "لعابه"

المزيد
الجريدة الرسمية
ads