نجاة بطل العالم السابق في الملاكمة من حادث مروع أودى بحياة اثنين من مساعديه (فيديو)

بطل العالم السابق
بطل العالم السابق في الملاكمة، فيتو
نجا بطل العالم السابق في الوزن الثقيل الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا من الموت في حادث سير مروع على طريق سريع في نيجيريا أسفر عن مصرع شخصين، حسبما أفادت الشرطة المحلية.

وقال المتحدث باسم شرطة ولاية أوجان أولوسي باباسي في بيان: "كانت السيارة التي تقل أنتوني جوشوا في الحادث الذي تجري التحقيقات في ملابساته حاليا. كان جوشوا يجلس في المقعد الخلفي، وأصيب بجروح طفيفة ويتلقى العلاج حاليًّا".


وانتشرت مقاطع فيديو وصور على الإنترنت تظهر أنتوني جوشوا (36 عاما) المنحدر من أصول نيجيرية، وهو عاري الصدر يجلس في سيارة بعد إخراجه من السيارة المحطمة من قبل بعض الأشخاص وهو يتألم بعد الحادث.

بينما قال إيدي هيرن مروج نزالات الملاكم البريطاني لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إنه كان في عطلة عائلية و"استيقظ على خبر هذا الحادث".

وأضاف: "نحاول التواصل مع أنتوني وفي الوقت نفسه لا نريد التكهن بحالته، لكن لحسن الحظ يبدو أنه بخير مما رأيته في الصور".

وأفادت صحيفة "بانش" أن الحادث وقع على طريق لاجوس إيبادان السريع، عندما اصطدمت السيارة التي كان يستقلها جوشوا بشاحنة.

وأوضح أديينيي أوروغو لصحيفة "بانش": "الراكب بجانب السائق والشخص الجالس بجانب جوشوا لقيا حتفهما على الفور".

وأضاف في بيان أن كلا الشخصين "صديقان مقربان وعضوان في الفريق"، وهما سينا غامي ولطيف أيوديلي.

وتابع: "ببالغ الحزن، تم تأكيد وفاة صديقين مقربين وعضوين في الفريق، سينا جامي ولطيف أيوديلي، في هذا الحادث المأساوي".

وكان جوشوا قد أسقط بالضربة القاضية صانع المحتوى على موقع "يوتيوب" الذي تحول إلى ملاكم، الأمريكي جايك بول، في نزال أقيم قبل أيام في ميامي، ونقله عملاق البث التدفقي "نتفلكس" بميزانية ضخمة، وجائزة مالية قدرت بـ184 مليون دولار.

ومن المقرر أن يواجه جوشوا، بطل أولمبياد لندن 2012 وبطل العالم السابق في الوزن الثقيل، العام المقبل مواطنه  تايسون فيوري.

وخاض جوشوا آخر نزال احترافي له قبل مواجهة بول في سبتمبر 2024، وانتهى بخسارته بالضربة القاضية في الجولة الخامسة على يد مواطنه دانيال دوبوا.

