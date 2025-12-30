نجاة بطل العالم السابق في الملاكمة من حادث مروع أودى بحياة اثنين من مساعديه (فيديو)

18 حجم الخط

نجا بطل العالم السابق في الوزن الثقيل الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا من الموت في حادث سير مروع على طريق سريع في نيجيريا أسفر عن مصرع شخصين، حسبما أفادت الشرطة المحلية.

وقال المتحدث باسم شرطة ولاية أوجان أولوسي باباسي في بيان: "كانت السيارة التي تقل أنتوني جوشوا في الحادث الذي تجري التحقيقات في ملابساته حاليا. كان جوشوا يجلس في المقعد الخلفي، وأصيب بجروح طفيفة ويتلقى العلاج حاليًّا".

🚑 Anthony Joshua sobrevive a un grave accidente de tráfico



🇳🇬 El vehículo en el que viajaba colisonó con un camión en Nigeria pic.twitter.com/8P6grJWTKS December 29, 2025



وانتشرت مقاطع فيديو وصور على الإنترنت تظهر أنتوني جوشوا (36 عاما) المنحدر من أصول نيجيرية، وهو عاري الصدر يجلس في سيارة بعد إخراجه من السيارة المحطمة من قبل بعض الأشخاص وهو يتألم بعد الحادث.

بينما قال إيدي هيرن مروج نزالات الملاكم البريطاني لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إنه كان في عطلة عائلية و"استيقظ على خبر هذا الحادث".

Anthony Joshua crash: What do we know so far?



Sports Correspondent @RobHarris talks through the details of what we know so far about the crash involving the former two-time world heavyweight champion.



Read more: https://t.co/LZ1aBPFPfN pic.twitter.com/8PFy17tRHT — Sky News (@SkyNews) December 29, 2025

وأضاف: "نحاول التواصل مع أنتوني وفي الوقت نفسه لا نريد التكهن بحالته، لكن لحسن الحظ يبدو أنه بخير مما رأيته في الصور".

وأفادت صحيفة "بانش" أن الحادث وقع على طريق لاجوس إيبادان السريع، عندما اصطدمت السيارة التي كان يستقلها جوشوا بشاحنة.

وأوضح أديينيي أوروغو لصحيفة "بانش": "الراكب بجانب السائق والشخص الجالس بجانب جوشوا لقيا حتفهما على الفور".

🔴 | Anthony Joshua, el boxeador nigeriano-británico y excampeón mundial de peso pesado, estuvo involucrado en un accidente automovilístico que mató a al menos a otros dos pasajeros en Nigeria el lunes. pic.twitter.com/HrYO70opKr — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 29, 2025

وأضاف في بيان أن كلا الشخصين "صديقان مقربان وعضوان في الفريق"، وهما سينا غامي ولطيف أيوديلي.

وتابع: "ببالغ الحزن، تم تأكيد وفاة صديقين مقربين وعضوين في الفريق، سينا جامي ولطيف أيوديلي، في هذا الحادث المأساوي".

Watch how Anthony Joshua was rescued from a car after a deadly road accident in Nigeria pic.twitter.com/zDynO53V9n — Surajit (@surajit_ghosh2) December 29, 2025

وكان جوشوا قد أسقط بالضربة القاضية صانع المحتوى على موقع "يوتيوب" الذي تحول إلى ملاكم، الأمريكي جايك بول، في نزال أقيم قبل أيام في ميامي، ونقله عملاق البث التدفقي "نتفلكس" بميزانية ضخمة، وجائزة مالية قدرت بـ184 مليون دولار.

ومن المقرر أن يواجه جوشوا، بطل أولمبياد لندن 2012 وبطل العالم السابق في الوزن الثقيل، العام المقبل مواطنه تايسون فيوري.

وخاض جوشوا آخر نزال احترافي له قبل مواجهة بول في سبتمبر 2024، وانتهى بخسارته بالضربة القاضية في الجولة الخامسة على يد مواطنه دانيال دوبوا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.