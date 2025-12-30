تعرف على منافس منتخب مصر في دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا

18 حجم الخط

حجز منتخب مصر بقيادة مديره الفني حسام حسن مكانه في دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بعد تصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.

موعد ومنافس منتخب مصر في دور ال16 بأمم أفريقيا

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر في السادسة مساء الإثنين المقبل على استاد أدرار بمدينة أغادير، مباراة دور الـ16.

وكان مقررا أن يلعب منتخب مصر ضد ثالث المجموعة الأولى ولكن منتخب جزر القمر تأكد خروجه بسبب فارق الأهداف بينه وبين منتخب أنجولا ثالث المجموعة الثانية.

ويترقب الفراعنة تحديد المنتخب الذي يحتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة بعد أن ضمنت منتخبات السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين الصعود رسميا.

ويتصدر منتخب السنغال برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن الكونغو الديمقراطية، ثم يحتل منتخب بنين المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما ودع منتخب بوتسوانا صاحب المركز الأخير دون نقاط.

ويلتقي الليلة منتخب السنغال ضد بنين، وفي حالة فوز السنغال أو التعادل، سيتأكد تأهل بنين ثالثا ليواجه منتخب مصر في دور الـ16، أما في حالة فوز بنين وتعادل أو خسارة الكونغو الديمقراطية أمام بوتسوانا، سيواجه الفراعنة الكونغو في ثمن النهائي.

مشوار منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ 16 من أمم أفريقيا بعدما حقق فوزين على زيمبابوي بنتيجة 2 / 1 وجنوب أفريقيا بهدف دون رد، وتعادل أمام أنجولا، ليصعد متصدرًا مجموعته برصيد 7 نقاط.

مكافأة اتحاد الكرة بعد صعود المنتخب لدور الـ16

فيما ضمن اتحاد الكرة الحصول على 800 ألف دولار بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16 في كأس أمم أفريقيا بحسب الجوائز المالية المحددة بالبطولة، والتي تنص على أن المنتخبات المشاركة في دور الـ16 تحصل على 800 ألف دولار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.