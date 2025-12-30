الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

تريند

الماء وصل للكوبري العلوي، انفجار ماسورة مياه بالتجمع الخامس (فيديو)

إنفجار ماسورة مياه
إنفجار ماسورة مياه في التجمع، فيتو
18 حجم الخط

انفجار ماسورة مياه بالتجمع، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لانفجار ماسورة مياه في شارع التسعين الجنوبي في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، ما تسبب في شلل مروري ضرب المنطقة، وتعطلت الحركة المرورية، بسبب الاندفاع الشديد في المياه.

 

انفجار شديد في ماسورة مياه بالتجمع الخامس

 ويظهر المقطع الانفجار الشديد الذي حدث في ماسورة المياه في التجمع الخامس، وارتفعت المياه حتى الكوبري العلوي في شارع التسعين بالتجمع الخامس، ما تسبب في حالة من الخوف لدي المارة وسكان المنطقة، وطالبوا العديد من المارة بأخذ الحذر والحيطة. 


وقال جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة في بيان عبر الفيس بوك: "توضیح هام.. حدث كسر بخط صرف طرد صحي قطر 1200 مم (GRP) بمنطقة التسعين الجنوبي، ونود الإحاطة بأنه لا يوجد أي تأثير على خدمة مياه الشرب".


 وتابع الجهاز بيانه: "جار حاليا العمل على أعمال الإصلاح اللازمة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الفنية لضمان سرعة الانتهاء وعودة الوضع لطبيعته في أسرع وقت".

 

النشطاء يطالبون بمراجعة البنية التحتية 

 أثار انفجار ماسورة المياه وارتفاعها حتى الكوبري العلوي ردود أفعال واسعة تعليقًا على بيان جهاز مدينة القاهرة الجديدة، حيث علق البلوجر عبده خالد قائلًا: "دى النافورة الراقصة كل سنة بتحصل عشان يكرهونا نسكن فى التجمع ويقفلو المياه بالشهور.. البنيه التحتيه فى التجمع".

لحظة إنفجار ماسورة المياه بالتجمع، فيتو
لحظة إنفجار ماسورة المياه بالتجمع، فيتو


أما البلوجر محمد السيد فقال: "جهاز القاهرة الجديدة.. الشارع لسة متسفلت ومتظبط لازم نقعد نحفر ونبهدل تاني... صنية ماونتن فيو اشتغلت وركبو اشارات وصرفو فلوس.. فجاة بدون مقدمات قررو يقفلوها والفلوس اللي اتصرفت تروح في الأرض".
وقال البلوجر أحمد عاطف: "والله اللي بيحصل ده مش منطقي. التجمع في كل مكان، وكل يوم تقريبًا لازم يكون في ماسورة مياه مكسورة في مكان مختلف، وخزّن ميّه واستنّى هتتصلّح على طول، ونقعد يوم كامل على ما تيجي. طب إحنا نوّهنا على قطع الميّه؟ يعني أنا في الشغل مش كل مرّة حد يروح عشان يخزّن ميّه. على ما يصلّحوا، البنية التحتية فيها مشاكل تتحل. اللي بيحفر لأي مشروع أو بناء جديد لازم يعرف إن تحت هنا ميّاه ولا كهرباء ولا غاز، يحفر وكأن مفيش حاجة، واللي يطلع كله خير. برجاء المسؤولين عن البنية التحتية رجعوا شغلكم...".
 

تحويلات مرورية بطريق الواحات بسبب كسر ماسورة مياه

انفجار ماسورة مياه تتسبب في كثافة مرورية بالتجمع

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انفجار ماسورة مياه بالتجمع ماسورة مياه التجمع الخامس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة انفجار ماسورة المياه جهاز القاهرة الجديدة شارع التسعين بالتجمع الخامس

مواد متعلقة

تحويلات مرورية بطريق الواحات بسبب كسر ماسورة مياه

انفجار ماسورة مياه تتسبب في كثافة مرورية بالتجمع

تحويلات مرورية بشارع التسعين في التجمع بسبب ماسورة مياه مكسورة (صور)

كسر مفاجئ في ماسورة مياه رئيسية بشارع الجلاء بالمنصورة (صور)

الأكثر قراءة

خبراء يكشفون سر تراجع المعدن الأصفر خلال الساعات الماضية، وشعبة الذهب تكشف حقيقة الانخفاض المؤقت

الماء وصل للكوبري العلوي، انفجار ماسورة مياه بالتجمع الخامس (فيديو)

اليمن: سنلجأ إلى إجراءات قانونية ضد الإمارات حال رفضها سحب قواتها

نصائح هامة من الكهرباء بشأن الأكواد الموجودة على شاشة العدادات

تعرف على منافس منتخب مصر في دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا

نتائج قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا 2

وصول رمضان صبحي إلى جنايات الجيزة لسماع النطق بالحكم في قضية التزوير

الصغرى تصل إلى 3 مئوية، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء فى مصر

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الصيام في شهر رجب له فضل خاص؟ الأزهر للفتوى يوضح

الأزهر للفتوى: صلاة المسلم خلف الموقد جائزة والمدفأة الكهربائية لا تعد نارًا

تفسير رؤية الأب الميت فى المنام وعلاقتها بالحصول على الكثير من الأموال

المزيد
الجريدة الرسمية
ads