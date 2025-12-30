الماء وصل للكوبري العلوي، انفجار ماسورة مياه بالتجمع الخامس (فيديو)

18 حجم الخط

انفجار ماسورة مياه بالتجمع، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لانفجار ماسورة مياه في شارع التسعين الجنوبي في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، ما تسبب في شلل مروري ضرب المنطقة، وتعطلت الحركة المرورية، بسبب الاندفاع الشديد في المياه.

انفجار شديد في ماسورة مياه بالتجمع الخامس

ويظهر المقطع الانفجار الشديد الذي حدث في ماسورة المياه في التجمع الخامس، وارتفعت المياه حتى الكوبري العلوي في شارع التسعين بالتجمع الخامس، ما تسبب في حالة من الخوف لدي المارة وسكان المنطقة، وطالبوا العديد من المارة بأخذ الحذر والحيطة.



وقال جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة في بيان عبر الفيس بوك: "توضیح هام.. حدث كسر بخط صرف طرد صحي قطر 1200 مم (GRP) بمنطقة التسعين الجنوبي، ونود الإحاطة بأنه لا يوجد أي تأثير على خدمة مياه الشرب".

النشطاء يطالبون بمراجعة البنية التحتية

وتابع الجهاز بيانه: "جار حاليا العمل على أعمال الإصلاح اللازمة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الفنية لضمان سرعة الانتهاء وعودة الوضع لطبيعته في أسرع وقت".

أثار انفجار ماسورة المياه وارتفاعها حتى الكوبري العلوي ردود أفعال واسعة تعليقًا على بيان جهاز مدينة القاهرة الجديدة، حيث علق البلوجر عبده خالد قائلًا: "دى النافورة الراقصة كل سنة بتحصل عشان يكرهونا نسكن فى التجمع ويقفلو المياه بالشهور.. البنيه التحتيه فى التجمع".

لحظة إنفجار ماسورة المياه بالتجمع، فيتو



أما البلوجر محمد السيد فقال: "جهاز القاهرة الجديدة.. الشارع لسة متسفلت ومتظبط لازم نقعد نحفر ونبهدل تاني... صنية ماونتن فيو اشتغلت وركبو اشارات وصرفو فلوس.. فجاة بدون مقدمات قررو يقفلوها والفلوس اللي اتصرفت تروح في الأرض".

وقال البلوجر أحمد عاطف: "والله اللي بيحصل ده مش منطقي. التجمع في كل مكان، وكل يوم تقريبًا لازم يكون في ماسورة مياه مكسورة في مكان مختلف، وخزّن ميّه واستنّى هتتصلّح على طول، ونقعد يوم كامل على ما تيجي. طب إحنا نوّهنا على قطع الميّه؟ يعني أنا في الشغل مش كل مرّة حد يروح عشان يخزّن ميّه. على ما يصلّحوا، البنية التحتية فيها مشاكل تتحل. اللي بيحفر لأي مشروع أو بناء جديد لازم يعرف إن تحت هنا ميّاه ولا كهرباء ولا غاز، يحفر وكأن مفيش حاجة، واللي يطلع كله خير. برجاء المسؤولين عن البنية التحتية رجعوا شغلكم...".



