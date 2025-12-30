خبراء يكشفون سر تراجع المعدن الأصفر خلال الساعات الماضية، وشعبة الذهب تكشف حقيقة الانخفاض المؤقت

18 حجم الخط

أسعار الذهب، كشف الخبير الاقتصادي هاني توفيق عن سر تراجع أسعار الذهب والفضة، منذ أمس الاثنين، ووصف ذلك التراجع بـ "الهبوط الشديد" في أسعار الذهب والفضة، مؤكدًا أن ذلك كان متوقعًا لأن الصعود السريع يعقبة تصحيح.

هبوط شديد لا تشتري الذهب هذا الأسبوع

ونصح هاني توفيق الأفراد مشترين الذهب بأن هذا الوقت للبيع لتحقيق الأرباح، مع إعادة الشراء بالتدريج، كما نصح بعدم شراء الذهب والفضة هذا الأسبوع.

وقال الخبير الاقتصادي هاني توفيق، عن سر الهبوط الشديد في أسعار الذهب والفضة: "هبوط شديد فى أسعار الذهب والفضة، وغالبًا لقفل المراكز وتحقيق الأرباح مع نهاية العام لمديرى الصناديق".

وعن شراء الذهب للأفراد، قال هاني توفيق: "وبالنسبة للأفراد المشترين منذ فترة، فهذا وقت البيع وتحقيق أرباح، مع إعادة الشراء (بالتدريج)، وبناء مراكز جديدة عند معاودة الارتفاع"، مضيفًا: "وعمومًا لاينصح بالشراء هذا الأسبوع".

وفيما يخص عملية التراجع الحادي في أسعار الذهب والفضة، أكد هاني توفيق "كان متوقع طبعًا، فلا صعود بهذا الشكل السريع دون أن يعقبه تصحيح".

وعلق خبير التسويق نور عبد الوهاب قائلًا: "اعتقد مش أقل من ٤٠٠ دولار تحت القمة"

ليرد هاني توفيق قائلًا: "التشارت، الرسم البياني، بيقول حوالى ٤٢٠٠"

وتابع هاني توفيق: "حاليًا انخفاض ٩٪ فى الفضة و٥٪ فى الذهب فى يوم واحد! ندعوا الله ألا يستمر".

وسأله أحد المتابعين "ماذا عن المشترين كمخزن للقيمة؟"

فرد هاني توفيق قائلًا: "يحتفظ طبعًا..."

شعبة الذهب تكشف أسباب التراجع وحقيقة الانخفاضات الموقت

فى سياق متصل قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية: إن أسعار الذهب شهدت خلال الأسبوع الماضي قفزة تاريخية، حيث تخطت الأوقية حاجز 4500 دولار ووصلت إلى نحو 4550 دولارًا، وهو ما انعكس على السوق المحلية بارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 لأكثر من 6 آلاف جنيه.

تراجع مؤقت في أسعار الذهب وتصحيح سعري طبيعي في الأسواق

وأوضح ميلاد، خلال تصريحات له، أن التراجع الذي شهدته الأسعار بالأمس يُعد حركة تصحيح طبيعية شملت جميع المعادن، مشيرًا إلى أن الذهب تراجع بنحو 4.5%، فيما انخفضت الفضة بنسبة وصلت إلى 8%، إلى جانب تراجعات متفاوتة في معادن أخرى.

رسالة شعبة الذهب للمواطنين: «ما تهزكوش..الذهب كسبان على المدى الطويل»

وجّه رئيس شعبة الذهب رسالة طمأنة للمواطنين، مؤكدًا أن الانخفاضات المؤقتة لا يجب أن تثير القلق، قائلًا: "ما تهزكوش التراجعات دي.. الذهب دايمًا كسبان على المدى الطويل"، مستشهدًا بتجارب سابقة حيث تراجع سعر الجرام من 4200 جنيه إلى 3200 جنيه، قبل أن يعاود الصعود ويتجاوز 5 آلاف جنيه، ما يؤكد – حسب قوله – أن الذهب يعوّض أي هبوط ويحقق مستويات أعلى لاحقًا".

2026 عام الذهب بامتياز.. وجزء أساسي من أي محفظة ادخارية

وأكد ميلاد أن الذهب يجب أن يكون جزءًا أساسيًا من المحفظة الاستثمارية خلال عام 2026، باعتباره مخزنًا آمنًا للقيمة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، مشددًا على أن التوقعات تشير إلى حدوث طفرات سعرية قوية خلال الربع الأول من 2026.

توقعات دولية بارتفاع أسعار الذهب

في ظل تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي عالميًا، وتداخل العوامل النقدية والجيوسياسية، تتزايد رهانات المؤسسات المالية الكبرى على استمرار الزخم الصعودي لأسعار الذهب خلال عام 2026.

وبينما تتباين الدوافع المحركة للأسعار بين الطلب الاستثماري أو مشتريات البنوك المركزية، تجمع بنوك استثمار عالمية على أن المعدن الأصفر يرسّخ مكانته كأحد الأصول المحورية في المحافظ الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة.

وارتفع الذهب، وهو أحد أصول الملاذ الآمن التقليدية، 67% لهذا العام، وحطم عددا من الأرقام القياسية ‍واخترق مستويات 3000 دولار و4000 دولار للأونصة للمرة الأولى. ويستعد لتحقيق أكبر مكاسب سنوية له منذ عام ‍1979.

تراجع أسعار الذهب والفضة أمس وتعويض للخسائر اليوم

يذكر أن أسعار الفضة تراجعت بشكل حاد، أمس الاثنين، بعد أن تجاوزت حاجز 80 دولارًا للأونصة لأول مرة، مما أوقف موجة صعود قياسية مدفوعة بالطلب المضاربي الصيني، بحسب موقع "بلومبيرج"

وانخفض سعر الفضة بأكثر من 9%، أمس الاثنين، مسجلًا أكبر تراجع له خلال يوم واحد منذ عام 2021، وأوضحت المؤشرات الفنية أن الارتفاع ربما كان سريعًا جدًا وفي وقت مبكر جدًا، بحسب الخبراء.

فيما ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بالبورصة العالمية لتعوض خسائرها بعد هبوطها إلى أدنى مستوى في أسبوعين خلال الجلسة السابقة، في أعقاب عمليات جني أرباح مع اقتراب نهاية العام، والتي دفعت إلى موجة تراجع واسعة في أسواق المعادن النفيسة من مستوياتها المرتفعة السابقة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى 4364.20 دولارًا للأونصة، بعدما كان قد سجل مستوى قياسيًا بلغ 4549.71 دولارًا للأونصة يوم الجمعة.

أسعار البلاديوم والبلاتين

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% إلى 2132.86 دولارًا للأونصة، بعدما كان قد سجّل يوم الاثنين أكبر هبوط يومي له على الإطلاق عقب ملامسته مستوى قياسيًا مرتفعًا عند 2478.50 دولارًا للأونصة.

وارتفع البلاديوم في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% إلى 1634.29 دولارًا للأونصة، بعد أن تراجعت قيمته بنحو 16% أمس الاثنين.

