الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

فرح كروان مشاكل على حفيدة شعبولا يتحول إلى تحرش وإغماء وعويل والأمن يتدخل (فيديو وصور)

إغماء عروسة كروان
إغماء عروسة كروان مشاكل والأمن يسيطر على حفل زفافه، فيتو
البلوجر “كروان مشاكل"، تصدَّر التيك توكر المعروف بـ”كروان مشاكل" منذ ساعة منصات التواصل الاجتماعي، بعدما تم تداول فيديوهات تُظهر مشادات وصراخًا ناتجًا عن الزحام الكثيف، في حفل زفافه على حفيدة الراحل شعبان عبد الرحيم، التي انتهت  بمشاجرة أنهت ليلة الزفاف التي أقيمت  بقاعة الماسة بالفورسيزون بمنطقة  شبرا الخيمة  بجوار مستشفى الناس.

بالإضافة إلى ظهور شخصيات مثيرة للجدل مثل "أم مكة" والمذيعة السابقة إنجي حمادة.

 

وبسرعة البرق انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة عقب تلقي إخطار من غرفة عمليات النجدة،  ونجحت في السيطرة على مشاجرة نشبت بين البودي جارد والمعازيم بسبب ما شهده الفرح من زحام وتدافع بين المعازيم نتج عنه تحرش وأصيبت العروس بحالة إغماء الأمر الذي دعا كروان مشاكل  للانسحاب بعروسته وترك الفرح وإنهائه قبل موعده.

وتواصل أجهزة البحث الجنائي جمع التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.
 

وقد شهد الحفل حالة من الهرج والمرج نتيجة تدافع المعجبين وزملاء "كروان" من مشاهير "التيك توك" للدخول، مما أدى إلى خروج السيطرة على التنظيم.
 

اليوم، الحكم على رمضان صبحي لاعب بيراميدز في قضية التزوير

بسبب ادعاءات الزواج، أزمة كروان مشاكل وأسرة شعبان عبد الرحيم تصل ساحات القضاء

