أعلن الإعلامي أحمد شوبير وفاة الكابتن حمدي جمعة نجم النادي الأهلي السابق، بعد صراع مع المرض.

وفاة حمدي جمعة

وقال شوبير عبر حسابه بمنصة “إكس”: "لله ما أعطى ولله ما أخذ إنا لله وإنا إليه راجعون وفاة كابتن حمدي جمعة نجم الأهلي السابق بعد صراع مرير مع المرض البقاء والدوام لله".

وأضاف أن صلاة الجنازة على الراحل كابتن حمدي جمعة اليوم الثلاثاء عقب صلاة الظهر بمسجد صلاح الدين عند كوبري الجامعة بالمنيل.

وعانى الكابتن حمدي جمعة، خلال الفترة الأخيرة من أزمة صحية تسببت في نقله للمستشفى، وحرص نجوم الأهلي ومنتخب مصر السابقين، طاهر أبوزيد ومحمد عامر ومختار مختار، على زيارة الكابتن حمدي جمعة أحد لاعبي المارد الأحمر في فترة ثمانينيات القرن الماضي.

كما قام بزيارته الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وقام الخطيب بالاطمئنان على حالته الصحية مؤكدا دعم إدارة وجماهير النادي له على المرور من أزمته الصحية.

