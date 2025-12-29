أخبار مصر اليوم: العمل تعلن صرف 1.5 مليون جنيه لأسرة ضحية حادث عمل بجنوب سيناء.. تحذير عاجل من الكهرباء لهذه الفئة قبل رفع العدادات.. قرارات جديدة لرئيس الوزراء

18 حجم الخط

أخبار مصر اليوم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 52 تابع (ب)، قرارين جديدين لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن فرض رسم 20 جنيه على تصديق وزارة الخارجية بالداخل و12 دولارًا أمريكيًا في الخارج، وقرار للتأمين الصحي الشامل في 5 محافظات.

طالب جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، المواطنين بسرعة دفع فاتورة عدادات الكهرباء لشهر نوفمبر والتي يجري تحصيلها خلال شهر ديسمبر الجاري، مشيرا إلى أن في حالة عدم الدفع قبل نهاية الشهر الجاري سيتم رفع العداد واستبداله بعداد مسبق الدفع.

وتتيح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عدة طرق لدفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًّا بدون الانتظار لوصول المحصل أو من خلال الإنترنت من خلال الهواتف المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر

أعلنت وزارة العمل،اليوم الاثنين، عن حصول أسرة العامل ضحية حادث العمل أحمد ممدوح محمد محمد، أحد العاملين بشركة الباسم للمقاولات المنفذة للأعمال الكهربائية بحقول بترول بلاعيم وبترومنت بمدينة أبو رديس بمحافظة جنوب سيناء، على مستحقاتهم المالية القانونية التي تبلغ مليونًا وخمسمائة ألف جنيه.

وذلك في إطار حرص الوزارة على حماية حقوق العمال ومتابعة حوادث العمل وضمان سرعة صرف المستحقات المستحقة لأسر المتوفين.

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية في دورته الـ22، حيث استهل الاجتماع بشكر الهيئة لدورها كخط دفاع أول في مواجهة الطوارئ والأزمات، مشيدًا بجهود أطقم الإسعاف في الاستجابة السريعة لحوادث الطرق، وكفاءتهم العالية في إنقاذ المصابين.

كما أشاد الوزير بتوسع دور الهيئة ليشمل تأمين الفعاليات والأحداث الكبرى التي تستضيفها مصر.

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 290 تابع (ب)، الصادر في 24 ديسمبر 2025، 4 قرارات جديدة لوزارة العمل، بشأن تنظيم ترخيص عمل الأجانب، وقواعد وإجراءات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهن والحرف، وقواعد التوفيق في منازعات العمل الجماعية، ومعايير اختيار من سيتم الاستغناء عنهم من العمال حال إغلاق المنشأة جزئيًا.

أعلنت شركة أو إس إل للمشروعات الترفيهية إحدى شركات أوراسكوم للاستثمار القابضة، إيقاف عرض الصوت والضوء الحالي بمنطقة الأهرامات، نظرًا لاستكمال أعمال التطوير بموقع مسرح الصوت والضوء، وتركيب معدات العرض، والانتهاء من التجهيزات اللازمة لانطلاق العرض الجديد على أعلى المستويات العالمية.

وأشارت الشركة، في بيان لها، إلى أنه منذ بدء أعمال تطوير عرض الصوت والضوء والمنطقة المحيطة به، بالتنسيق مع شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، كان هناك حرص على استمرار تقديم العرض الحالي لأطول فترة ممكنة، وذلك نزولًا على توصيات شركات السياحة، وانتعاش الحركة السياحية في القاهرة خلال الموسمين الماضي والحالي.

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا المستشفى التعليمي التابع لـ جامعة الجيزة الجديدة، في إطار جهود الدولة المتواصلة لتطوير البنية التحتية الصحية وتقديم خدمات طبية وتعليمية متميزة للمواطنين.

ويُعد المستشفى التعليمي الجديد إضافة نوعية لمنظومة الرعاية الصحية، حيث تم تجهيزه بأحدث التقنيات الطبية والأجهزة التشخيصية والعلاجية المتطورة.. ويضم المستشفى عددًا من الأقسام التخصصية، بما في ذلك غرف العمليات الحديثة، وحدات العناية المركزة، العيادات الخارجية المتكاملة، وأقسام الطوارئ المجهزة لاستقبال الحالات الحرجة.

واصلت وزارة النقل محاولاتها مكافحة ظاهرة اقتحام المزلقانات، من خلال حملة موسعة لحث المواطنين على عدم اقتحام مزلقانات السكك الحديدية والسير عكس الاتجاه.

وناشدت النقل المواطنين المشاركة في التوعية بضرورة الالتزام بعدم اقتحام المزلقان او السير عكس الاتجاه أثناء غلقه حتى لايؤدي ذلك إلى إزهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات.

عقد الدكتور محمد عوض إبراهيم، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اجتماعًا مع وفد من شركة ADVANSYS برئاسة ياسر عزّام، رئيس مجلس الإدارة، لبحث سبل التعاون في مجال التحول الرقمي ودعم منظومة التجارة الداخلية، وذلك في إطار توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية.

وناقش الاجتماع مقترح إنشاء منصة رقمية متخصصة للتجارة الإلكترونية والأسواق، تهدف إلى قياس الأسعار وتسهيل عمليات الشراء الإلكتروني، بما يسهم في تعزيز الشفافية، وضبط الأسعار، وتمكين المواطنين من الوصول إلى أفضل العروض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.