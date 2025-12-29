رئيس الوزراء يفتتح المستشفى التعليمي بجامعة الجيزة الجديدة غدًا

18 حجم الخط

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا المستشفى التعليمي التابع لـ جامعة الجيزة الجديدة، في إطار جهود الدولة المتواصلة لتطوير البنية التحتية الصحية وتقديم خدمات طبية وتعليمية متميزة للمواطنين.

ويُعد المستشفى التعليمي الجديد إضافة نوعية لمنظومة الرعاية الصحية، حيث تم تجهيزه بأحدث التقنيات الطبية والأجهزة التشخيصية والعلاجية المتطورة.. ويضم المستشفى عددًا من الأقسام التخصصية، بما في ذلك غرف العمليات الحديثة، وحدات العناية المركزة، العيادات الخارجية المتكاملة، وأقسام الطوارئ المجهزة لاستقبال الحالات الحرجة.

لا يقتصر دور المستشفى على تقديم الخدمات العلاجية فحسب، بل يمتد ليشمل الجانب الأكاديمي والبحثي كونه جزءًا لا يتجزأ من جامعة الجيزة الجديدة.. وسيوفر المستشفى بيئة تدريبية عملية لطلاب كليات الطب والتمريض والصيدلة، مما يسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة ومدربة على أعلى مستوى، فضلًا عن دعم الأبحاث العلمية في مختلف التخصصات الطبية.

من المتوقع أن يلعب هذا الصرح الطبي دورًا محوريًا في تعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة لسكان محافظة الجيزة والمناطق المحيطة بها، وتخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية الأخرى.. كما سيسهم في توفير فرص عمل جديدة للكوادر الطبية والإدارية والفنية، مما يدعم الاقتصاد المحلي.

ويعكس افتتاح المستشفى التزام الحكومة بتعزيز الاستثمار في قطاع الصحة والتعليم، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.. وتؤكد هذه الخطوة على حرص الدولة على توفير بنية تحتية صحية قادرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين وتقديم خدمات عالمية المستوى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.