الواحات البحرية تحدد آخر موعد لتسلم كراسة شروط مشروع البيت البدوي الريفي

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة آخر موعد لتسلم كراسة الشروط الخاصة بمشروع البيت البدوي الريفي، المقام بقرية القصر، مؤكدة أن يوم 31 ديسمبر الجاري هو الموعد النهائي للتقدم.



وشددت الوحدة المحلية على أنه لن يتم قبول أي طلبات أو كراسات شروط تُقدَّم بعد هذا التاريخ، في إطار الالتزام بالضوابط المنظمة للمشروع وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.



موعد القرعة العلنية لاختيار المستفيدين

وفي السياق ذاته، أوضحت الوحدة المحلية أنه سيتم إجراء القرعة العلنية لاختيار المستفيدين يوم السبت الموافق 11 يناير 2026، وذلك في قاعة بلازا، في تمام الساعة الثامنة مساءً، بحضور الجهات المختصة.



ويأتي مشروع البيت البدوي الريفي بقرية القصر ضمن جهود الدولة لدعم التنمية المستدامة بالمناطق الصحراوية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، من خلال توفير نماذج سكنية ملائمة للطابع البيئي والاجتماعي للمنطقة.



ودعت الوحدة المحلية المواطنين الراغبين في التقدم إلى سرعة تسلم كراسة الشروط قبل الموعد المحدد، والالتزام بكافة التعليمات والشروط المعلنة لضمان صحة الإجراءات.

