محافظة الجيزة: حملات موسعة لحصر مراكز العلاج غير المرخصة وتحذير للمواطنين

أكد مصدر مسئول بمحافظة الجيزة أن المحافظة بدأت خطة موسعة لحصر ومراجعة جميع المنشآت التي تقدم خدمات علاجية أو تأهيلية داخل نطاق مراكز المحافظة، وذلك للتأكد من التزامها بالقوانين والاشتراطات الصحية، ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين تحت مسميات وهمية للعلاج أو التأهيل.
 

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لفيتو أن الحملات الرقابية تستهدف ضبط أي كيانات تعمل خارج مظلة القانون، خاصة المنشآت التي تمس صحة وسلامة المواطنين، مشددًا على أن المحافظة لن تسمح بوجود مراكز غير مرخصة تمارس أنشطة علاجية دون إشراف رسمي أو رقابة دورية.
 

التراخيص القانونية من الجهات المختصة

وأشار إلى أن أي منشأة ترغب في تقديم خدمات علاجية أو تأهيلية ملزمة بالحصول على التراخيص القانونية من الجهات المختصة، واستيفاء الاشتراطات الصحية والفنية، والخضوع للمتابعة المستمرة، حفاظًا على حقوق المترددين عليها وضمان تقديم خدمة آمنة.
 

وأكد المصدر أن محافظة الجيزة تكثف جهودها خلال الفترة الحالية للمرور الميدانى على المنشآت المشابهة، مع اتخاذ إجراءات قانونية رادعة وفورية ضد المخالفين، في إطار سياسة الدولة لفرض الانضباط وحماية المجتمع من الممارسات غير المشروعة.
 

واختتم المصدر تصريحاته بمناشدة المواطنين بعدم التعامل مع أي منشآت علاجية غير معروفة أو غير مرخصة، والتأكد من الوضع القانوني للمراكز قبل اللجوء إليها، مع الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات، دعمًا لجهود المحافظة في ضبط المنظومة الصحية وحماية المواطنين من الاستغلال.

