منها قواعد عمل الأجانب وإغلاق المنشآت، 4 قرارات جديدة لوزارة العمل

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 290 تابع (ب)، الصادر في 24 ديسمبر 2025، 4 قرارات جديدة لوزارة العمل، بشأن تنظيم ترخيص عمل الأجانب، وقواعد وإجراءات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهن والحرف، وقواعد التوفيق في منازعات العمل الجماعية، ومعايير اختيار من سيتم الاستغناء عنهم من العمال حال إغلاق المنشأة جزئيًا.



-قرار وزارة العمل رقم 266 لسنة 2025، بشأن قواعد وإجراءات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهن والحرف، ويهدف هذا القرار إلى إنشاء نظام وطني لقياس مستوى المهارات، وضمان توافق ها مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج من المهارات والجدارات اللازمة لهـا، وتحديد مستوياتها، وفقا لمعايير التقييم المعترف بها دوليًا.



-وقرار وزارة العمل رقم 279 لسنة 2025، بشأن تنظيم ترخيص عمل الأجانب، ولا يجوز للأجنبي أن يزاول عملا إلا بعـد الحـصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، أو من مديريات العمل التابعـة لهـا، أو المكاتـب المنشأة من الوزارة لهذا الغرض في الجهات الأخرى، مثـل الهيئة العامـة للاسـتثمار والهيئة العامة للبترول وغيرها. وأن يكون مصرحا له بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا التصريح.



ويصدر الترخيص لمدة سنة أو أقل، بعد سداد الرسم المقرر له، وتعتبر كـسور السنة سنة كاملة، وتقدر رسوم الترخيص على النحو التالي: أولًا: ستة آلاف جنيه مصرى، في حالة الموافقة على الترخيص للسنة الأولى، ويزاد الرسم بواقع ألف وخمسمائة جنيه عن كل سنة تالية حتى السنة الثالثة.



ثانيًا: أثنا عشر ألف جنيه مصرى في حالة الموافقة علـي تجديـد التـرخيص اعتبارًا من السنة الرابعة على أن يزاد الرسم بواقع ألف جنيه عـن كل سـنة تالية حتى السنة السادسة. ثالثًا: سبعة عشر ألف جنيه مصرى في حالة الموافقة على تجديد الترخيص اعتبارًا من السنة السابعة على أن يزاد الرسم بواقع ألف جنيه عن كل سنة تالية حتـى السنة العاشرة.



-وقرار وزارة العمل رقم 300 لسنة 2025، بشأن إجراءات وقواعد التوفيق في منازعات العمل الجماعية، وتتولى الجهة الإدارية المختصة استلام طلـب التوفيـق بعـد اسـتيفاء البيانـات والمستندات المنصوص عليها في المادة السابقة ويـتم قيـدها فـي سـجل إلكترونـي أو ورقي ينشأ لهذا الغرض ويسلم لمقدم الطلب ما يفيد استلامه.



-وقرار وزارة العمل قرار رقم 301 لسنة 2025 بشأن المعايير الموضوعية لاختيار من سيتم الاستغناء عنهم من العمال حال إغلاق المنشأة جزئيًا أو تقليص حجمها أو نشاطها.



ويتعين على صاحب العمل، في حال عدم وجود اتفاقية جماعية سـارية تتـضمن معايير موضوعية للاختيار، أن يجري مشاورات جادة مع المنظمة النقابية العمالية المعنية- إن وجدت- بشأن تحديد الفئات أو العمال المرشح الاستغناء عنهم، وذلك بعد صدور قرار المنشأة وقبل بدء التنفيذ، وعلى أن تتم المشاورات خلال مدة لا تقـل عن (7) سبعة أيام عمل.





