وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان سوق اليوم الواحد بشارع فيصل (فيديو)

18 حجم الخط

افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، سوق اليوم الواحد المقام على أرض شونة مطاحن شركة جنوب القاهرة والجيزة بشارع فيصل، في نطاق حي بولاق الدكرور، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتوفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، والمساهمة في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر.



وأكد الدكتور شريف فاروق، خلال جولته بالسوق، أن مبادرة أسواق اليوم الواحد تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التوسع في المنافذ والمعارض التي تتيح السلع مباشرة من المنتج إلى المستهلك، بما يضمن خفض الأسعار وتحقيق التوازن في الأسواق، مشيرًا إلى أن وزارة التموين تعمل على تعميم التجربة في مختلف المحافظات، خاصة بالمناطق ذات الكثافات السكانية العالية.



وأوضح وزير التموين أن السوق يضم مجموعة متنوعة من السلع الأساسية، تشمل الخضروات والفاكهة، واللحوم والدواجن، والزيوت، والسكر، والأرز، والسلع التموينية الأخرى، بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق الحرة، وبجودة مناسبة تلبي احتياجات المواطنين.



من جانبه، أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المبادرات التي تسهم في ضبط الأسعار وتخفيف العبء عن المواطنين، لافتًا إلى أن اختيار موقع السوق في حي بولاق الدكرور يأتي نظرًا للكثافة السكانية المرتفعة بالمنطقة، وحرصًا على وصول الدعم إلى مستحقيه.



وأضاف محافظ الجيزة أن المحافظة، بالتنسيق مع وزارة التموين، تعمل على توفير المزيد من أسواق اليوم الواحد والمعارض السلعية بمختلف الأحياء والمراكز، مع الالتزام بالمتابعة المستمرة لضمان توافر السلع وانتظام العمل وتحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين.



وشهد افتتاح السوق إقبالًا ملحوظًا من المواطنين، الذين أشادوا بتنوع السلع وجودتها وانخفاض أسعارها، مطالبين باستمرار هذه المبادرات بشكل دوري.



ويأتي افتتاح سوق اليوم الواحد بشارع فيصل ضمن خطة الدولة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية، وتحقيق الأمن الغذائي، وضبط الأسواق، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.