انطلاق البث المباشر لمراجعات الشهادة الإعدادية بنظام البوكليت للفصل الدراسي الأول 2025

طلاب، فيتو
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن انطلاق فعاليات البث المباشر لمراجعات الشهادة الإعدادية بنظام البوكليت، وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 28 ديسمبر 2025، في إطار حرص تعليم العاصمة على دعم الطلاب وتقديم خدمة تعليمية متميزة تسهم في تحقيق أفضل النتائج خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/ 2026.

وتُقام المراجعات تحت رعاية الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، حيث تبدأ أولى المراجعات في مادة العلوم وفقًا للجدول المحدد على النحو التالي:
 

العلوم باللغة العربية: من الساعة 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا
 

العلوم باللغة الإنجليزية: من الساعة 12 ظهرًا حتى 2 ظهرًا
 

وأكدت مدير تعليم القاهرة أن تنظيم هذه المراجعات يأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى التدريب العملي على نظام البوكليت، وتعريف الطلاب بمواصفات الورقة الامتحانية، بما يساعدهم على الفهم الجيد للأسئلة وتنظيم الوقت أثناء الامتحان، مشيرة إلى أن هذه المراجعات تمثل دعمًا حقيقيًا لأبنائنا الطلاب في مرحلة تعليمية مهمة.

وأضافت أن المديرية تحرص بشكل دائم على توفير كافة سبل الدعم الأكاديمي لطلاب الشهادة الإعدادية، من خلال الاستعانة بنخبة مختارة من أفضل المعلمين ذوي الخبرة والكفاءة، وتقديم محتوى تعليمي يعتمد على الشرح المبسط والمراجعات المركزة. 

وأوضحت أن البث المباشر يتم عبر منصة Microsoft Teams، داعية الطلاب إلى الالتزام بالمواعيد المعلنة، والمتابعة الجادة لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المراجعات النهائية.
 

رابط الدخول إلى البث المباشر للمراجعات النهائية طبقًا للجدول المعلن اضغط هنا 
 

واختتمت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بيانها برسالة تشجيع للطلاب، مؤكدة أن تعليم العاصمة يضع الطالب في مقدمة أولوياته، ويسعى دائمًا إلى دعمه ليكون في طريق التفوق والنجاح والانضمام إلى الأوائل.

