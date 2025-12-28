من خلف الكواليس، كيف تتحرك الجيزة لحماية الأطفال بعد كل بلاغ؟

18 حجم الخط

بين ضغطة زر واتصال هاتفي على خط نجدة الطفل (16000)، تبدأ رحلة طويلة لإنقاذ طفل قد يكون معرّضًا للعنف أو الإهمال أو الاستغلال، رحلة لا يراها كثيرون، لكنها كانت محور تحركات مكثفة شهدتها محافظة الجيزة مؤخرًا، في محاولة لتطوير منظومة حماية الطفولة وتحويلها من رد فعل إلى تدخل استباقي.



البلاغ لم يعد مجرد رقم



الزيادة الملحوظة في عدد البلاغات الواردة إلى خط نجدة الطفل خلال عام 2025 لم تمر مرور الكرام داخل أروقة المحافظة، فبحسب مسؤولين، لم يعد الهدف هو تلقي البلاغ فقط، بل ما يحدث بعده من سرعة الوصول، تقييم الحالة، والتدخل بما يحفظ كرامة الطفل وسلامته النفسية والجسدية.



هذا التوجه كان حاضرًا بقوة خلال اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الجيزة، والذي ترأسه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بحضور قيادات تنفيذية وممثلي المجلس القومي للطفولة والأمومة.



وحدات الحماية خط الدفاع الأول



تعمل وحدات حماية الطفولة داخل كل مركز وحي، كخط دفاع أول في مواجهة مخاطر حقيقية، تبدأ من العنف الأسري ولا تنتهي عند عمالة الأطفال أو التسرب من التعليم، إلا أن هذه الوحدات، رغم دورها الحيوي، تواجه تحديات تتعلق بالإمكانات والضغط الناتج عن تزايد البلاغات.



وخلال الاجتماع، استمع المحافظ بشكل مباشر إلى مسؤولي الوحدات الفرعية، في نقاش كشف عن فجوة بين حجم المسؤولية والإمكانات المتاحة، ما دفع إلى توجيهات مباشرة لتوفير الدعم اللازم، سواء من حيث الحوافز أو وسائل الانتقال أو تهيئة بيئة عمل تساعد فرق التدخل على أداء مهامها بكفاءة.



وقد ركزت محافظة الجيزة في اجتماعها على الوقاية قبل وقوع الخطر، عبر تكثيف اللقاءات التوعوية داخل القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، والتعامل مع ظواهر متجذّرة مثل الزواج المبكر وختان الإناث باعتبارها قضايا مجتمعية تحتاج إلى تغيير ثقافة، لا مجرد إجراءات قانونية.



من جانبها، أكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن وحدات حماية الطفولة العامة والفرعية تمثل العمود الفقري لأي تدخل فعّال لحماية الأطفال، مشيرة إلى أن تفعيل فروع المجلس داخل المحافظات يختصر الكثير من الوقت في التعامل مع الحالات الطارئة.



وأوضحت أن وجود مقر للمجلس على أرض محافظة الجيزة سيسهم في تقديم دعم نفسي واجتماعي وقانوني أكثر تنظيمًا، ويساعد على التنسيق المباشر مع الجهات المعنية، بما يضمن سرعة الاستجابة وحماية الطفل من أي انتهاك محتمل.

