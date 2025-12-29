جهاز تنمية التجارة الداخلية يبحث إطلاق منصة للشراء الإلكتروني

18 حجم الخط

عقد الدكتور محمد عوض إبراهيم، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اجتماعًا مع وفد من شركة ADVANSYS برئاسة ياسر عزّام، رئيس مجلس الإدارة، لبحث سبل التعاون في مجال التحول الرقمي ودعم منظومة التجارة الداخلية، وذلك في إطار توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية.

وناقش الاجتماع مقترح إنشاء منصة رقمية متخصصة للتجارة الإلكترونية والأسواق، تهدف إلى قياس الأسعار وتسهيل عمليات الشراء الإلكتروني، بما يسهم في تعزيز الشفافية، وضبط الأسعار، وتمكين المواطنين من الوصول إلى أفضل العروض.

وأكد الاجتماع أهمية التنسيق المشترك بين الجانبين لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق الأهداف المرجوة، في ظل جهود الدولة المستمرة لتوظيف التكنولوجيا الحديثة لدعم استقرار الأسواق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين.

حضر الاجتماع كريم الشافعي، نائب رئيس الجهاز، وعدد من مسؤولي جهاز تنمية التجارة الداخلية.

تأتي هذه المباحثات في إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية نحو تسريع وتيرة التحول الرقمي في كافة القطاعات، بهدف تحديث البنية التحتية التجارية وتعزيز قدرتها التنافسية.. وتولي وزارة التموين والتجارة الداخلية اهتمامًا خاصًا بتوظيف التكنولوجيا الحديثة لضمان استقرار الأسواق، مكافحة الممارسات الاحتكارية، وتوفير آليات فعالة للمراقبة والضبط، بما يعود بالنفع المباشر على المواطنين.

ويعد جهاز تنمية التجارة الداخلية الذراع التنفيذية لوزارة التموين والتجارة الداخلية في مجال تطوير وتنظيم الأسواق المحلية، حيث يضطلع بمسؤولية وضع الخطط والبرامج التي تهدف إلى تحديث منظومة التجارة وتسهيل الإجراءات أمام التجار والمستهلكين على حد سواء.. ويأتي هذا المقترح في صميم جهود الجهاز الرامية إلى خلق بيئة تجارية أكثر انفتاحًا وعدالة، ومواكبة التطورات العالمية في مجال التجارة الإلكترونية.

