النقل تحذر من ظاهرة اقتحام المزلقانات والسير عكس الاتجاهات

واصلت وزارة النقل محاولاتها مكافحة ظاهرة اقتحام المزلقانات، من خلال حملة موسعة لحث المواطنين على عدم اقتحام مزلقانات السكك الحديدية والسير عكس الاتجاه

نص حملة وزارة النقل

النقل تناشد المواطنين المشاركة في التوعية بضرورة الالتزام بعدم اقتحام المزلقان او السير عكس الاتجاه أثناء غلقه حتى لايؤدي ذلك إلى إزهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات

وتاتى دعوة النقل في إطار الحملة الموسعة التي أطلقها وزارة النقل تحت عنوان سلامتك تهمنا، وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية، عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.

ناشدت وزارة النقل السادة المواطنين بضرورة توخي الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد والالتزام بتعليمات هيئة السكك الحديدية عند العبور و الالتزام بالعبور بعد فتح المزلقان ومرور القطار وعدم اقتحام المزلقان او السير عكس الاتجاه أثناء غلقه حتى لايؤدي ذلك إلى ازهاق الارواح وتعطيل مسير القطارات

