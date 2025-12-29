إيقاف عرض الصوت والضوء بالأهرامات لاستكمال أعمال تطوير موقع المسرح

18 حجم الخط

أعلنت شركة أو إس إل للمشروعات الترفيهية إحدى شركات أوراسكوم للاستثمار القابضة، إيقاف عرض الصوت والضوء الحالي بمنطقة الأهرامات، نظرًا لاستكمال أعمال التطوير بموقع مسرح الصوت والضوء، وتركيب معدات العرض، والانتهاء من التجهيزات اللازمة لانطلاق العرض الجديد على أعلى المستويات العالمية.

شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة

وأشارت الشركة، في بيان لها، إلى أنه منذ بدء أعمال تطوير عرض الصوت والضوء والمنطقة المحيطة به، بالتنسيق مع شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، كان هناك حرص على استمرار تقديم العرض الحالي لأطول فترة ممكنة، وذلك نزولًا على توصيات شركات السياحة، وانتعاش الحركة السياحية في القاهرة خلال الموسمين الماضي والحالي.

وقالت الشركة: إنها تبذل قصارى جهدها لضغط مدة توقف العروض إلى أقصر فترة ممكنة، حيث تمت الاستعانة بخبرات أكبر الشركات الاستشارية العالمية والمحلية، للحصول على تصميمات حديثة ومتوافقة مع طبيعة المكان وتاريخه العريق والمتفرد.

عمليات تطوير عروض الصوت والضوء بالاهرامات

وأضافت الشركة إنه جرى الاستعانة بكبرى بيوت الخبرة المتخصصة في تصميم العروض العالمية، والشركات المتخصصة في مجالي الإضاءة والتصميم الصوتي، وذلك لإحداث نقلة نوعية في العرض الليلي بأهرامات الجيزة، ليصبح علامة مميزة تطبع في ذاكرة كل زائر، أملًا في تحويل المنطقة إلى منطقة ترفيهية عالمية، تجذب الزوار لزيارتها أكثر من مرة، وتكون واجهة مشرفة لمصر.

وفي ذات السياق، أخطرت شركة مصر للصوت والضوء غرفة شركات السياحة بإيقاف عروض الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات، وعدم إرسال السائحين إليها خلال فترة التطوير، ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل الدولة لتنشيط السياحة وتطوير وتحديث الأماكن الأثرية، على أن يتم الانتهاء من أعمال التطوير خلال الفترة القليلة المقبلة.

