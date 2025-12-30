بأوامر سياسية، جيش الاحتلال يعلق بعض عملياته في غزة حتى عودة نتنياهو من فلوريدا

18 حجم الخط

أفادت هيئة البث العبرية بإصدار أوامر بتعليق بعض العمليات العسكرية مؤقتًا إلى حين عودة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من زيارته إلى الولايات المتحدة.

وقالت الهيئة إن القيادة السياسية أصدرت تعليمات للجيش الإسرائيلي بتعليق بعض الأنشطة العسكرية خلال هذه الفترة، وفق تقرير نشرته قناة "كان نيوز" مساء الإثنين.

وأضافت الهيئة أن القرار جاء على خلفية مخاوف من حدوث "مضاعفات" غير مرغوب فيها قد تؤثر في لقاء نتنياهو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فلوريدا.



واستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فلوريدا الاثنين، لعقد محادثات تركز على المرحلة التالية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتطرَّقت المحادثات أيضًا إلى ملف إيران، وقد شدّد ترامب على أنه إذا أعادت طهران بناء منشآتها النووية فإن الولايات المتحدة "ستدمّرها".

ويأتي الاجتماع في منتجع ترامب، مارالاجو، في فلوريدا، وهو الخامس بين الزعيمين الذي تستضيفه الولايات المتحدة هذا العام، في وقت يشعر بعض المسؤولين في البيت الأبيض بالقلق مما يعتبرونها مماطلة من قبل حماس وإسرائيل في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

