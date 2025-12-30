الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
المنتخبات التي ودعت رسميا كأس الأمم الإفريقية 2025

منتخب جزر القمر،
شهدت منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعتين الأولى والثانية في منافسات كأس الأمم الإفريقية 2025 وداع 6 منتخبات البطولة البطولة.

وحسم 14 منتخبًا التأهل رسميًّا إلى ثمن النهائي، ويتبقى الصراع في المجموعة الثالثة على مقعد الوصافة بجانب مقعد محتمل لأفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.


وودع منتخبا زامبيا وجزر القمر منافسات المجموعة الأولى رسميًّا بعد خسارة زامبيا على يد المغرب بهدفين دون رد وتعادل مالي مع جزر القمر دون أهداف.

كما ودع منتخب زيمبابوي بعد الخسارة أمام جنوب إفريقيا بنتيجة 2-3، وتبقى هناك فرصة أخيرة أمام منتخب أنجولا للدخول في حسابات أفضل الثوالث.


وتلقت منتخبات الجابون وبوتسوانا وغينيا الاستوائية تلقت هزيمتين متتاليتين وودعت البطولة رسميًّا.

وخسر منتخب الجابون أمام كوت ديفوار وموزمبيق، كما تلقى منتخب بوتسوانا الهزيمة أمام السنغال وبنين.

وخسر أيضًا منتخب غينيا الاستوائية أمام السودان وبوركينا فاسو.


وفيما يلي المنتخبات التي ودعت رسميًا منافسات كأس الأمم الإفريقية:

1. زامبيا

2. جزر القمر

3. زيمبابوي

4. بوتسوانا

5. غينيا الإستوائية

6. الجابون

