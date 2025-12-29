على طريقة لصوص لكن ظرفاء، كشف غموض سرقة محل مشغولات ذهبية في الدرب الأحمر

18 حجم الخط

على طريقة فيلم “لصوص لكن ظرفاء”، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف غموض سرقة محل مشغولات ذهبية بالدرب الأحمر.

تلقي قسم شرطة الدرب الأحمر بالقاهرة بلاغا من مالك محل للمشغولات الذهبية باكتشافه سرقة كمية من المشغولات من داخل المحل.

وكشفت التحريات أن مرتكب الواقعة قام بإحداث كسر أعلى سطح المحل والدخول من خلال فتحة أعلى ماكينة الباب الجرار الخاص بالمحل.

وبالتنسيق مع أجهزة الوزارة، تم تحديد وضبط المتهم، وهو عاطل له معلومات جنائية ومقيم بدائرة القسم، كان مختبئًا بمسكن نجل عمه بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا.

وبسؤاله اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الآخر وأرشد عن المشغولات الذهبية المستولى عليها بمكان إخفائها بحفرة بذات المنزل.





وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

إلقاء حجارة على سيارات المارة بأسيوط



وعلي جانب آخر، كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام بعض الأطفال بإلقاء الحجارة على السيارات المارة بأسيوط.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغلات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (5 أحداث – مقيمين بأسيوط) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد اللهو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

